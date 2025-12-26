직방에서 공공분양 청약 한번에…‘청약 진단·신청’ 도입

방금 들어온 뉴스

직방에서 공공분양 청약 한번에…‘청약 진단·신청’ 도입

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-26 16:44
수정 2025-12-26 16:44
이미지 확대
직방 제공
직방 제공


부동산 플랫폼 기업 직방은 공공분양 청약 준비 과정에서 사용자 편의를 높이기 위한 각종 편의 기능을 순차적으로 도입한다고 26일 밝혔다.

직방은 공공분양 단지 탐색부터 지원 자격 확인, 실제 청약 신청에 이르기까지의 사용자 여정을 단계적으로 개선하기 위해 이번 업데이트를 적용했다.

우선 직접 청약 신청 단계로 연결되는 ‘청약 신청하기’ 기능을 지난 11일부터 직방과 호갱노노에 도입했다. 청약 일정이 시작된 공공분양 단지의 경우 사용자는 직방에서 단지 정보를 확인한 뒤 즉시 LH청약플러스로 이동해 청약 신청을 진행할 수 있다.

이번 개편의 핵심 기능인 ‘청약 진단 서비스’는 다음 달 공식 적용된다. 이 서비스는 사용자의 기본 조건을 바탕으로 공공분양 청약에서 지원 자격 충족 여부를 판단하고, 신청할 수 있는 청약 유형을 제시하며, 향후 어떤 준비가 필요한지 방향성을 안내하는 기능으로 구성된다.

직방은 “청약 신청하기 기능을 통해 즉시 신청 편의성을 높이고, 내년 1월 정식 제공될 청약 진단 서비스로 사용자의 청약 준비 과정 전체를 지원하겠다”며 “앞으로도 플랫폼 내에서 공공분양 정보를 정확하고 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 고도화할 것”이라고 밝혔다.
하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
