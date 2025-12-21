갭투자 막히자, 전세 실종… 월세 상승률 첫 3% 넘었다

서울아파트 ‘전세의 월세화’ 가속

이미지 확대 월세 거래 비중 60%대 21일 서울의 한 부동산 중개업소에 게시된 월세 정보를 지나가던 시민이 바라보고 있다. 올해 서울 아파트 월세 상승률이 정부 공인 시세로 3%대에 처음 진입하며 2015년 이래 연간 역대 최고치를 기록했다.

서울 아파트 월세 상승률이 처음으로 연간 3%대로 올라서며 역대 최고치를 기록했다. 아파트값 급등에다 ‘갭투자’(전세 낀 매매)가 막히자 전세 매물 실종으로 ‘전세의 월세화’가 가속화하는 모습이다.21일 한국부동산원에 따르면 올해 1~11월 서울 아파트 월세는 3.29% 올랐다. 관련 집계가 시작된 2015년 이후 처음으로 연간 상승률이 3%를 넘어섰다. 지난해에도 연간 상승률 2.86%로 직전 최고치를 기록했던 서울 아파트 월세 상승률은 올해들어 꾸준히 오르다 10·15대책 이후 급격히 치솟았다. 올해 1~4월 상승률은 0.1%대, 5~8월은 0.2%대, 9월은 0.3%대였지만, 지난 10월에는 0.64%, 11월에는 0.63%를 기록했다.우선 서울 아파트 가격 오름폭 자체가 커서 월세 상승에 영향을 준 것으로 보인다. 올해 1~11월 서울 아파트 매매 가격 상승률은 8.04%로, 지난해 연간 상승률(4.67%)을 크게 웃돌았다. 여기에 10·15대책 이후 서울 전 지역이 규제 지역과 토지거래허가구역으로 묶이고 대출 규제도 강화되면서, 전세 매물 품귀가 월세 상승으로 빠르게 이어졌다.서울 주택 종합통합 기준 ‘전월세 통합지수’도 한 달 전보다 0.52% 올라 2015년 11월(0.53%) 이후 가장 높은 수준을 보였다. 특히 지난달 서울 아파트 전월세지수 상승률은 0.64%를 기록해 연립주택(0.39%)이나 단독주택(0.25%)의 전월세지수 상승률보다 월등히 높았다. 전월세 통합지수는 한국부동산원이 집계하는 전세지수와 월세지수에 각각 가중치를 반영해 산출한 수치다.전체 전월세 거래 가운데 월세 거래 비중은 올해 2월 처음으로 60%를 넘은 뒤 지난 10월까지 9개월 연속 60%대를 이어가고 있다. 월세 상승은 임차인의 부담으로 이어진다. 지난달 서울 아파트 월세는 평균 147만 6000원(평균 보증금 1억 9479만원), 중위 월세는 122만원(보증금 1억 1000만원)에 달했다. 올해 4인 가족 중위소득(609만 8000원)을 고려하면 매달 소득의 20%를 월세로 부담하는 셈이다.자치구별로는 올해 1~11월간 송파구의 아파트 월세 상승률이 7.54%로 가장 높았다. 이어 용산구(6.35%) 강동구(5.22%), 영등포구(5.09%) 순이었다. 올해 가장 비싼 월세 계약은 지난달 14일 서울 강남구 청담동 에테르노청담 전용면적 231.5564㎡으로 보증금 40억원, 월세 4000만원이었다.