이명희 신세계 회장 자택, 314억으로 11년째 '가장 비싼 집'

이명희 신세계 회장 자택, 314억으로 11년째 ‘가장 비싼 집’

박은서 기자
박은서 기자
입력 2025-12-18 00:03
수정 2025-12-18 00:03
‘회장님’ 70% 용산·강남·서초 거주
명동 네이처리퍼블릭 땅값 1위

이미지 확대


이명희 신세계그룹 총괄회장의 서울 용산구 한남동 자택이 11년째 공시가격이 가장 비싼 단독주택에 선정됐다. 서울 중구 명동의 네이처리퍼블릭 부지는 2004년부터 23년째 전국에서 ‘가장 비싼 땅’이란 지위를 지켰다.

국토교통부가 17일 발표한 ‘2026년 표준주택·표준지 공시가격’에 따르면 이 회장 자택의 내년 공시가격은 313억 5000만원으로 올해 297억 2000만원에서 1년 새 16억 3000만원(5.5%) 올랐다. 연면적 2862㎡(약 866평)인 이 주택은 2016년 표준 단독주택으로 편입 후 11년 연속 전국 공시가격 1위에 올랐다.

표준 단독주택 공시가격 2위는 이해욱 DL그룹 회장의 강남구 삼성동 주택으로, 내년 공시가격은 203억원이다. 올해 192억 1000만원에서 10억 9000만원(5.7%) 상승했다. 3위는 삼성그룹 호암재단이 서울 용산구 이태원동에 보유한 영빈관 ‘승지원’(190억원), 4위는 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장이 보유한 이태원동 단독주택(183억 8000만원)이 차지했다. 상위 10명의 거주지는 용산구 7곳, 강남구 삼성동 2곳, 서초구 방배동 1곳이었다.

기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 대기업 총수 436명 가운데 305명(69.9%)은 서울 용산·강남·서초에 거주하는 것으로 조사됐다. 동 단위로는 용산구 이태원·한남동에 가장 많은 총수 일가가 거주했다. 이어 성북구 성북동, 서초구 반포동, 방배동, 강남구 청담동, 성동구 성수동 순이었다. 경기에서는 성남 분당구에 10명, 양평군에 3명이 거주 중인 것으로 파악됐다.

세종 박은서 기자
2025-12-18 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
