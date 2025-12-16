제3연륙교 임박… 영종·청라 단일 생활권

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

제3연륙교 임박… 영종·청라 단일 생활권

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-16 00:11
수정 2025-12-16 00:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

대방건설
인천영종 디에트르 라 메르Ⅰ

이미지 확대


내년 1월로 예정된 제3연륙교 개통이 임박하고 영종국제도시와 청라국제도시가 ‘단일 생활권’으로 재편되는 가운데 대방건설이 영종 RC4-1·2블록에 시공하는 ‘인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ’(투시도)이 이달 분양을 앞두고 있다.

제3연륙교 진입부 인근에 있는 ‘디에트르 라 메르Ⅰ’은 단지에서 남청라 입체교차로까지 약 7분대에 접근할 수 있을 것으로 보인다. 경인고속도로 직선화 사업까지 추진되면서, 영종 주민들의 서울 접근성도 크게 향상돼 여의도역까지 약 30분대에 접근할 수 있다. 영종에는 전국 단위 자사고인 인천하늘고와 국제계열 공립 특목고 인천국제고 등이 있다.

최고 49층, 총 1009가구 규모로 들어서는 ‘디에트르 라 메르Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평형으로 구성된다. 일부 가구에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망·채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸에도 통창과 유리 난간설계를 적용했다. 영종도 내 최대 수준인 가구당 약 1.9대의 넉넉한 주차 공간을 확보했다.

영종·청라 생활권 통합과 접근성 개선은 부동산 가치 상승 기대감으로 이어지는 모습이다. 디에트르 라 메르Ⅰ은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금 10%만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다. 견본주택은 인천 서구 청라동 99-7번지 일원에 이번달 중 마련된다.

하종훈 기자
2025-12-16 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제3연륙교 개통으로 영종과 청라가 어떻게 변화하나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로