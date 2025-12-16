공공·일반 동시 진행… 소음저감 특화 설계

DL이앤씨

e편한세상 내포 에듀플라츠

2025-12-16 20면

DL이앤씨가 충청남도 내포신도시에 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’(투시도)를 분양 중이다.충남 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 일원 내포신도시 RH14블록에 조성되는 e편한세상 내포 에듀플라츠는 지하 2층~지상 25층, 9개동, 전용면적 84·119㎡, 총 727가구 규모다. 내포신도시에서는 3년여 만에 공급되는 아파트로 민간 참여 공공분양(전용 84㎡ 605가구)과 일반분양(전용 119㎡ 122가구)이 동시에 진행되고 있다. 단지에는 층간소음 저감 바닥구조와 저소음 렌지 후드 등 소음 저감 특화 설계가 도입된다. 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디 셀렉션’도 적용돼 공간 활용성을 극대화했다.e편한세상 내포 에듀플라츠는 내포신도시 최중심에 있어 뛰어난 정주 여건을 갖췄고 초·중·고교를 모두 도보로 통학할 수 있다. 병원과 은행 등 각종 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있고, 충남도청도 가깝다. 인근에는 내포신도시 안팎을 오가는 여러 개의 시내버스 노선이 지나가며, 고속시외버스정류소도 가까워 교통도 편리하다.내포신도시에서는 내포도시첨단산업단지가 조성되고 있고, 인근에는 미래신산업 국가산업단지가 2030년 완공을 목표로 추진 중이라 미래 가치도 높다. e편한세상 내포 에듀플라츠의 주택전시관은 충남 홍성군 홍북읍 신경리 38-3번지에 있다. 문의번호는 (041)635-1588.