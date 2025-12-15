내 집 마련 10명 중 8명 ‘아파트’ 샀다

전세 사기 등 여파로 빌라 수요 위축

아파트로 자산 쏠려 매매 비중 최고



“똘똘한 한 채 선호현상과 같은 흐름”

2030세대 부동산 시장 참여로 심화

2025-12-15 20면

올해 주택 매매 시장에서 아파트 매매 비중이 80%에 육박하며 역대 최고치를 기록했다. 빌라(다세대· 연립주택) 전세 사기 위험에 따른 수요 위축 속에서 자산 가치가 높은 아파트 쏠림 현상이 뚜렷해졌다.14일 한국부동산원의 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 60만 1811건으로 집계됐다. 이 가운데 아파트 매매는 47만 2373건으로, 전체의 78.5%였다. 이는 부동산원이 관련 통계를 공개하기 시작한 2006년 이래 가장 높은 비중이다.1∼10월 기준 전국 주택 매매 시장에서 아파트 비중은 2022년 58.2%, 2023년 74.7%, 지난해 76.9%에 이어 올해(78.5%)까지 연속 상승했다. 반면 다세대주택은 2022년 1~10월 21.3%에서 올해 11.5%로, 단독주택은 같은 기간 13.4%에서 6.3%, 연립주택은 4.6%에서 2.6%, 다가구주택은 2.4%에서 1.1%로 모두 절반 가까이 비중이 줄었다.서울에서도 올해 1∼10월 기준 주택 매매(11만 670건) 중 아파트 매매는 7만 3865건으로, 전체의 66.7%에 달했다. 서울의 아파트 매매 비중은 2022년에 26.9%이었으나, 지난해(63.4%)와 올해(66.7%) 2년 연속 역대 최고치를 기록했다. 다세대주택(55.0%→26.2%)과 연립주택(6.9%→2.9%)의 매매 비중은 3년 만에 절반 넘게 줄었다.이는 2023년부터 있었던 전세 보증금 미반환 사고 등 전세 사기의 여진으로 풀이된다. 다세대·다가구·연립주택 등은 매매가 대비 전세가 비율이 높아, 가격 하락기에는 전세 보증금 미회수 위험이 아파트보다 크다.또 2020~2021년 저금리 국면의 부동산 호황 이후 2022년 하반기부터 급락장을 겪으면서 주택이 시세 회복에 성공하지 못하자 아파트로 수요는 더욱 쏠렸다.박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “가격 상승 폭이 큰 ‘똘똘한 아파트 한채’를 선호하는 것과 같은 흐름”이라며 “아파트에서 주로 자란 2030세대들이 시장 참여자로 부상하면서 이런 현상은 심화할 것”이라고 말했다.