15일까지 대출·계약엔 기존 규정… 20일부터 2년간 실거주 의무

부동산 대책 Q&A

이미지 확대 정부가 10·15 부동산 대책을 발표한 15일 오전 서울역 대합실 텔레비전에 관련 뉴스가 나오고 있다. 이날 정부가 발표한 추가 대책은 서울 전역과 경기 12개 지역을 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 묶고, 대출한도를 현재 최대 6억원에서 주택가격에 따라 최대 2억원까지 낮추는 게 핵심이다.

2025-10-16 4면

Q. 대책별 시행일은 언제부터인가.A. 16일부터 규제지역이 확대되고 스트레스 금리가 상향된다. 1주택자가 추가로 집을 사면 취득세가 기존 1%에서 8%로 늘어난다. 20일부터는 서울 전역이 토허구역으로 지정되며, 29일부터는 1주택자의 전세대출이 DSR 산정에 포함된다.Q. 15일까지 대출받으면 기존 규정이 적용되나.A. 15일까지 금융회사 전산상 접수가 완료되거나 계약금 납부가 확인된 경우에는 기존 LTV 70% 한도와 현행 금리가 그대로 적용된다. 토허구역에서는 비주택담보대출 LTV도 40%로 강화되는데, 이는 토허구역 시행일인 20일부터 시행된다.Q. 규제지역 생애최초 구입자도 LTV 40% 제한을 받나.A. 생애최초 구입자 등 정책대출 대상자는 이번 대책의 영향을 받지 않는다. 기존처럼 LTV 70% 한도를 유지한다.Q. 스트레스 금리 상향으로 대출한도는 얼마나 줄어드나.A. 전반적으로 10% 수준의 축소가 예상된다. 소득이 5000만~1억원인 차주가 금리 4%, 30년 만기, 원리금 균등 분할 상환 방식의 주담대를 받는 경우를 가정해 보면 대출한도는 약 6.6~14.7% 줄어든다. 변동형 주담대를 가지고 있는 차주의 대출 감소폭이 제일 큰데, 연소득 5000만원 차주는 약 4300만원(2억 9400만원 → 2억 5100만원), 1억원 차주는 약 8700만원(5억 8700만원 → 5억 100만원)가량 대출 한도가 줄어든다. 또 6억원을 빌리기 위한 연소득 기준도 기존 9300만원에서 9900만원으로 커진다.Q. 규제지역 지정으로 다주택자의 세금 부담은 어떻게 달라지나.A. 규제지역에서 무주택자나 일시적 1주택자는 영향이 없지만 다주택자에겐 취득세가 중과된다. 2주택자가 서울 마포구 ‘마포래미안푸르지오’(84㎡, 22억원)를 살 경우 규제 전에는 3% 세율로 약 7260만원의 거래세를 냈지만 규제지역 지정 후에는 세율이 8%로 올라 총 1억 8480만원으로 1억원 이상 증가한다.Q. 전세대출 DSR 포함으로 영향을 받는 대출자 규모는.A. 수도권에서 전세대출을 이용 중인 유주택자는 연간 약 5만 2000명으로 추정되며, 이들의 DSR은 평균 7~15% 포인트 상승할 것으로 예상된다.Q. 생활자금·이주비·중도금 대출도 규제 대상인가.A. 생활안정자금 목적의 주담대는 이번 규제에서 제외되고, 중도금 대출 역시 이번 규제의 적용 대상이 아니다. 이주비 대출은 기존과 동일하게 6억원 한도가 유지된다.Q. 규제지역 지정 예외는 어디까지인가.A. 15일까지 입주자 모집 공고가 완료된 집단대출 사업장과 관리처분 인가가 난 재건축·재개발 단지는 예외로 인정된다.