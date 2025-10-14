올해 청약경쟁률 10대 건설사가 4배 더 높았다…청약통장 35만개 쏠려

검색

방금 들어온 뉴스

올해 청약경쟁률 10대 건설사가 4배 더 높았다…청약통장 35만개 쏠려

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-10-14 13:48
수정 2025-10-14 13:48
서울 남산에서 바라본 아파트 단지들. 연합뉴스
서울 남산에서 바라본 아파트 단지들. 연합뉴스


10대 건설사 브랜드 아파트가 올해 부동산 청약 시장에서 경쟁률과 청약 접수 건수에서 압도적인 우위를 보였다.

14일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 1~9월 10대 건설사가 공급한 가구 수는 2만6993건이었다. 이 기간 10대 건설사에 접수된 1순위 청약 통장은 35만 36건으로, 평균 경쟁률이 12.97대 1을 기록했다.

반면 비 10대 건설사는 공급 가구 수가 4만 2895가구였다. 1순위 청약 접수 건수는 14만 8149건으로 평균 경쟁률 3.45대 1을 보였다.

10대 건설사의 브랜드 아파트 공급물량 감소 비율도 더 높았다. 지난해 1~9월 대비 올해 1~9월 10대 건설사 아파트 공급 물량은 약 37% 감소했지만, 비 10대 건설사 물량은 지난해 같은 기간 4만 4896가구로 올해와 큰 차이가 없었다.

10대 건설사 아파트 선호 이유로는 오랜 시공 경험과 탄탄한 브랜드 신뢰 등이 꼽힌다. 부동산 업계 관계자는 “10대 건설사 아파트에 대한 수요자들의 높은 선호는 검증된 품질과 핵심 입지, 차별화된 상품성, 그리고 최근 공급 감소로 인한 희소성이 복합적으로 작용한 결과”라고 했다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로