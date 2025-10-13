전용 59㎡ 아파트 전국 평균 5억원 첫 돌파, 서울 매매가는 10억 넘어

방금 들어온 뉴스

전용 59㎡ 아파트 전국 평균 5억원 첫 돌파, 서울 매매가는 10억 넘어

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-10-13 11:53
수정 2025-10-13 15:43
기간별 전용 59㎡ , 84㎡ 분양가격 추이. 리얼하우스 제공
기간별 전용 59㎡ , 84㎡ 분양가격 추이. 리얼하우스 제공


전용면적 59㎡ 민간 아파트의 전국 평균 분양가가 5억원을 처음으로 넘어섰다. 서울의 경우 매매가가 10억원을 첫 돌파했다.

13일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면, 지난달 전용 59㎡ 아파트 전국 평균 분양가는 5억 12만원으로 전달에 비해 2.65%, 지난해 같은 달 대비로는 4.56% 오르면서 처음으로 5억원을 넘었다. 지역별 59㎡ 분양가는 서울이 12억 1183만원으로 평균의 2배를 웃돌면서 전체 상승을 견인했다. 이어 경기도가 6억 4141만원, 부산 5억 8607만원, 대구는 5억 7989만원 등으로 집계됐다.

반면 ‘국민 평형’으로 불리는 전용 84㎡의 평균 분양가는 6억 5952만원으로 전달 대비 0.4%, 전년 동기 대비로는 1.68% 오르는 데 그쳤다.

직방 제공
직방 제공


같은 날 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 지난달 기준 전용 59㎡ 아파트 서울 평균 매매가는 10억 5006만원으로 집계됐다. 지난해 평균거래가격 9억 7266만원과 비교하면 약 8% 상승한 것이다. 강남구가 16.7% 오르며 가장 거래가격 상승이 컸고, 마포구(15.9%), 송파구(15.8%), 강동구(13.9%), 성동구(13.7%), 광진구(11.0%) 등 최근 매수세가 이어지는 ‘한강벨트’ 중심으로 거래가격 상승이 두드러졌다.



반면 전용 84㎡ 서울 아파트의 매매가는 13억 8086만원으로, 상승폭이 024년 9.4%에서 올해 8.2%로 다소 둔화됐다. 직방 관계자는 “신축 단지의 59㎡ 평형은 공간 활용도가 높고, 84㎡와 비교해 가격 부담이 덜해 선호가 꾸준히 이어지고 있다”며 “정부 대출규제 강화로 주택 구매자금 마련 부담이 커진 것도 84㎡에서 59㎡로 수요가 이동하는 요인”이라고 했다.
