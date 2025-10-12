안면도 관광지 2지구 ‘민간투자 개발’로

안면도 관광지 2지구 ‘민간투자 개발’로

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-10-12 13:04
수정 2025-10-12 13:04
충남도, 민간 사업자 공개 모집
가족 중심·사계절 복합체험 공간 조성
충남 태안 아일랜드 리솜 객실에서 바라본 꽃지해변의 아름다운 낙조. 서울신문DB
충남 태안 아일랜드 리솜 객실에서 바라본 꽃지해변의 아름다운 낙조. 서울신문DB


충남도는 안면도 관광지(꽃지지구) 2지구 조성 사업의 민간투자 개발 방식 추진을 위한 사업자를 13일부터 내년 1월 13일까지 공개 모집한다.

12일 도에 따르면 이번 공모는 4개 테마지구로 구성된 안면도 관광지 조성사업 중 2지구가 대상이다.

대상지는 아일랜드 리솜 맞은편으로 태안군 안면읍 중장리 765-66번지 일원 6만 9146㎡이다.

현재 2지구에는 기재부 나라키움 정책연수원이 건립·운영 중이다.

공모 대상지는 애초 연수원과 상가시설 용도로 계획됐지만, 관광 트렌드와 민간투자 수요를 반영해 숙박시설을 제외한 복합체험형 관광시설로 개발 방향을 전환했다.

3·4지구는 국제대회 급 골프장과 대형 호텔·콘도 건립 제안을 받아, 사업비 확보 등 절차를 밟고 있다.

공모에는 ‘외국인투자 촉진법’에 따라 외국인 투자비율 30% 이상을 조달할 수 있는 대한민국 법인 또는 기업이 참여할 수 있다.

사업 참가의향서 접수는 공고일로부터 11월 13일까지 진행되며, 기한 내 참가의향서를 제출한 기업만이 사업제안서 제출(2026년 1월 13일 마감)이 가능하다.

소명수 도 균형발전국장은 “이번 2지구 공모를 통해 융복합 관광 모델이 제안되면, 안면도 관광지는 더욱 다채롭고 차별화된 매력을 갖춘 관광 명소로 새롭게 도약하게 될 것”이라고 말했다.
태언 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
