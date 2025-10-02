이달 아파트 5만 가구 분양… 서초·영등포·동작 ‘청약 찬스’

3년 10개월 만에 최다 물량 공급

가을 분양 성수기를 맞아 이달 전국에서 5만 가구가 넘는 아파트가 분양된다.부동산R114가 10월 전국 아파트 분양 물량을 조사해 1일 내놓은 결과에 따르면 57개 단지에서 모두 5만 1121가구(임대 포함)로 집계됐다. 올 상반기 월평균 분양 물량(1만 1725가구)의 5배에 육박하는 수준이다. 계획된 물량이 모두 나온다면 2021년 12월(5만 9477가구) 이후 3년 10개월 만에 가장 많은 물량이 공급되는 것이다.수도권에서만 총 3만 211가구였는데, 이 중 77%인 2만 3328가구가 경기도에 집중됐다. 광명 광명동 힐스테이트광명11(4291가구), 파주 서패동 운정아이파크시티(3250가구), 안양 만안구 안양동 안양자이헤리티온(1716가구), 평택 장안동 브레인시티비스타동원(1600가구) 등 1000가구 이상 대단지에 관심이 쏠린다.서울이 4335가구로, 특히 ‘흥행 불패’ 지역으로 불리는 서초구, 영등포구, 동작구에서 청약이 예고됐다. 서초구 서초동 아크로드서초(1161가구), 영등포구 신길동 더샵신풍역(2030가구), 동작구 사당동 힐스테이트이수역센트럴(931가구) 등 5개 단지가 분양한다. 인천은 미추홀구 학익동 시티오씨엘8단지(1349가구)와 용현동 인하대역수자인로이센트(1199가구) 2개 단지 등에서 2548가구 공급된다.이밖에 충북(3337가구), 광주(3216가구), 부산(2700가구, 충남(2370가구), 경북(2197가구), 경남(1926가구), 대전(1429가구) 순이다.