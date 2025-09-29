631.6대1 ‘잠실르엘’ 6일 만에 일반분양도 ‘완판’

방금 들어온 뉴스

631.6대1 ‘잠실르엘’ 6일 만에 일반분양도 ‘완판’

김기중 기자
입력 2025-09-29 11:29
수정 2025-09-29 11:29
이미지 확대
‘잠실 르엘’ 투시도. 롯데건설 제공
롯데건설이 서울 송파구 신천동 17-6번지 잠실미성크로바아파트 재건축으로 공급하는 ‘잠실 르엘’이 일반분양 물량 216세대 계약을 모두 완료했다고 29일 밝혔다.

잠실 르엘은 지난 8월 특별공급에서 평균 346.18대 1, 이번 달 1순위 청약에서 평균 631.6대 1(최고 761.74대 1)을 기록했다. 이어 이번 달 22~24일 정당계약과 예비당첨자 계약을 모두 마쳤다. 롯데건설은 “최소 10억원 시세 차익 기대감과 희소성이 더해지면서 시장의 관심이 집중된 결과”라며 “핵심 입지에만 적용되는 하이엔드 브랜드 ‘르엘’의 경쟁력을 다시 한번 입증했다”고 했다.

잠실역(2·8호선), 잠실나루역(2호선), 송파나루역(9호선) 등 ‘트리플 역세권’으로 일찌감치 주목받았다. 강남과 서울 전역 이동이 편리하며, 초·중·고교와 학원가도 도보권에 위치했다. 롯데백화점, 롯데월드몰, 잠실종합운동장, 서울아산병원 등 생활편의시설과 석촌호수, 한강공원, 올림픽공원 등 녹지 공간도 가까워 쾌적한 주거 환경을 제공한다.

지하 3층~지상 35층, 13개동, 전용면적 45~145㎡ 총 1865세대 규모로 조성된다. 입주는 2026년 1월 예정이다.

김기중 기자
위로