한화 건설, 이천시 새생명의집에 ‘포레나 도서관 104호점’ 개관

한화 건설 부문이 경기 이천시에 있는 새생명의집에서 ‘포레나 도서관 104호점’을 개관했다고 26일 밝혔다.새생명의집은 40여명의 중증장애인이 생활하는 사회복지시설이다. 한화는 노후화한 휴게 공간을 리모델링하고 하고, 책장과 집기, 도서를 비치해 쾌적한 도서관으로 조성했다. 독서교실·북토크 등 다양한 문화 프로그램도 운영한다. 박영서 새생명의집 원장은 “시설 이용인들이 자유롭게 책을 읽고 상상력을 키우며 꿈을 넓혀가는 공간이 되기를 기대한다”고 말했다.‘포레나 도서관 조성사업’은 한화 건설 부문의 대표 사회공헌활동이다. 전국 사회복지시설의 유휴 공간을 리모델링하고 도서를 기부해 도서관을 조성하는 사업이다. 2011년부터 서울시장애인복지시설협회와 협력해 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 임직원의 봉사 참여 시간도 누적 6900시간을 넘어섰다.