6·27대책 비껴간 오피스텔…거래량·수익률 상승

전국 오피스텔의 임대수익률과 거래량이 지난해 대비 상승한 것으로 나타났다.24일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 자료를 분석한 결과, 올 8월 기준 전국 오피스텔 평균 임대수익률은 5.59%였다. 부동산원이 표본을 확대하면서 통계를 새로 집계한 2024년 1월 5.27%에서 꾸준히 상승해 지난달 가장 높은 수준을 기록했다.권역별로는 지방이 6.01%로 전국 평균을 웃돌았고 수도권이 5.48%로 상승세를 이어갔다. 특히 대전은 7.84%로 전국 최고 수익률을 기록했다. 광주(6.65%)와 세종(6.42%)도 높은 수준이었다. 수도권에서는 인천(6.23%)의 수익률이 컸다.서울(4.96%)은 상대적으로 수익률이 낮았지만, 주요 업무지구를 중심으로 임대 수요가 꾸준하고 공실률이 낮은데다 최근에는 소형 아파트 대체제로 주거형 오피스텔이 부상하면서 매력적 투자처로 평가받는다고 리얼투데이는 분석했다. 주택이 아닌 ‘준주택’으로 분류돼 6·27 대출 규제 대상에서 제외되면서 자금 조달이 상대적으로 유리한 것도 장점이다.오피스텔에 대한 인기가 많아지면서 거래량 역시 상승세다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 올 1∼7월 서울 오피스텔 거래량은 7505건으로 지난해 같은 기간 대비 19.2% 증가했다.업계 관계자는 “최근 오피스텔은 단순한 투자 상품을 넘어 실거주 수요까지 흡수하는 구조로 바뀌고 있다”며 “소유하더라도 청약 때 무주택자로 인정받기 때문에, 서울 주요 지역에서 높아진 아파트 진입장벽을 넘고자 주거형 오피스텔로 집을 마련하려는 수요가 꾸준히 늘어날 것”이라고 했다.