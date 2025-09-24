경기도 미분양 6개월 간 30% 줄어…수원·오산·광명 인기

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경기도 미분양 6개월 간 30% 줄어…수원·오산·광명 인기

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-24 10:48
수정 2025-09-24 10:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경기도 미분양 감소율 순위. 부동산R114제공
경기도 미분양 감소율 순위. 부동산R114제공


안양, 수원, 오산, 광명, 광주 등 한강 이남의 경기 남부권 지역 아파트의 미분양 감소세가 뚜렷하게 나타났다. 24일 부동산R114 자료에 따르면 올 7월 기준 경기도 미분양 물량은 1만 513가구로 1월 1만 5135가구 대비 30% 이상 줄었다. 인천(47%), 울산(36%)에 이어 세 번째로 감소율이 높았다.

지역별로는 1월 당시 미분양 물량이 없었던 안산, 의왕, 과천 등을 제외하고, 안양, 수원, 오산, 광명, 광주 등 5개 지역이 가장 큰 감소세를 보였다. 수원은 236가구에서 6개월 만에 미분양을 모두 해소했고, 오산과 광명은 98% 이상 감소하며 ‘미분양 제로’에 가까워졌다. 안양은 273가구에서 70가구로 74%, 광주가 899가구에서 261가구로 71% 줄었다.

한강 이남에 있는 남부권 지역들의 경우 수요 기반이 탄탄하고 공급이 제한적이어서 빠르게 미분양을 해소한 것으로 풀이된다. 이 외에도 화성(64%)과 고양(50%)이 미분양 물량의 50% 이상을 털어냈고, 가평(47%), 평택(46%), 이천(36%), 안성(32%) 등도 경기 평균(31%) 보다 높은 감소율을 기록했다.

반면 북부권을 포함한 6개 지역은 미분양이 오히려 증가했다. 양주(125%), 김포(107%), 시흥(14%), 양평(6%), 남양주(4%) 등은 증가세를 보였다. 여주는 올해 1월 6가구에서 7월 448가구로 70배 이상 급증했다. 업계 관계자는 “공급 부담과 적체 물량이 겹친 터라 북부권 일부 지역이 단기간 미분양을 해소는 쉽지 않을 전망”이라고 내다봤다.

김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로