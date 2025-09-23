‘큰 손’ 10명이 6년간 주택 4115채 사들였다

방금 들어온 뉴스

‘큰 손’ 10명이 6년간 주택 4115채 사들였다

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-23 14:52
수정 2025-09-23 14:52
2020년~2025.6월 주택구매건수 상위 10명 현황(자료 국토교통부)
2020년~2025.6월 주택구매건수 상위 10명 현황(자료 국토교통부)


지난 6년 동안 주택 매매 건수 상위 10명이 4000채 넘는 주택을 사들인 것으로 나타났다. 이들의 총 매수 금액이무려 6600억원을 넘었다.

23일 민홍철 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 올 6월까지 최근 6년간 주택(아파트, 연립·다세대, 단독·다가구) 매수 상위 1000명의 주택 매수 건수는 모두 3만 7196건, 총매수 금액은 4조 3406억 7500만원에 이르는 것으로 집계됐다. 매수 금액은 거래 신고한 물건 금액을 합산했다.

이 가운데 상위 10명의 주택 매수 건수는 4115건, 매수 금액은 6639억 600만원이었다. 1인당 평균 411.5채를 약 663억 9000만원에 사들인 것이다. 1위 794건(1160억 6100만원), 2위 693건(1082억 900만원), 3위 666건(1074억 4200만원), 4위 499건(597억 2500만원), 5위 318건(482억 8900만원) 등 순이었다.

매수 금액만 따졌을 때 상위 20명의 주택 매수 건수는 5064건으로 상위 1000명의 매수 건수 3만 7196건의 13.6%였지만, 매수 금액 비중은 23.8%에 달해 자금력 상위 소수에게 거래 금액이 집중되는 모습을 보였다. 주택을 30채 매수했지만, 총매수 금액이 498억 4900만원인 사례도 있었다. 채당 평균 약 16억 6100만원으로, 고가 주택 중심으로 매수를 한 것으로 보인다.

민 의원은 “부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리 차단이 필요하다”라고 강조했다.
김기중 기자
