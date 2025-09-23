주택 매수 상위 10명이 6년간 4000채 ‘싹쓸이’

국토부 “투기 의혹 발견 시 조사할 것”

이미지 확대 18일 서울 남산에서 바라본 시내 아파트 단지 모습. 2025.9.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 남산에서 바라본 시내 아파트 단지 모습. 2025.9.18 연합뉴스

최근 6년간 주택 매수 건수가 많은 상위 10명이 4000채가 넘는 주택을 사들였다. 매수 건수가 가장 많은 개인은 이 기간 1160억원을 들여 800건에 가까운 주택 매수 계약을 체결했다.23일 국토교통부가 민홍철 더불어민주당 의원에 제출한 자료에 따르면 계약일이 2020년부터 올해 6월인 주택 매수 건수 상위 1000명(개인 기준)이 총 3만 7196건의 주택을 매입한 것으로 집계됐다. 집계 대상 주택은 아파트, 연립·다세대, 단독·다가구다. 이들의 매수 금액 총합은 4조 3406억 7500만원이었다. 주택 매입건당 1억 6669만원 수준이다.상위 10명의 주택 매수 건수는 4115건, 매수 금액은 6639억 600만원으로 1인당 평균 411.5채를 약 663억 9000만원에 사들였다. 매수 규모는 1위 794건(1160억 6100만원), 2위 693건(182억 900만원), 3위 666건(1074억 4200만원), 4위 499건(597억 2500만원), 5위 318건(482억 8900만원) 등 순이었다. 30건의 계약을 체결한 개인의 매수 금액이 498억 4900만원으로 건당 평균 16억 6100만원에 달해 고가 주택을 여러 채 매입한 것으로 추정되는 사례도 있었다.국토부 관계자는 “상위 매수자 대다수는 1억 5000만원 이내의 소형 평수 주택을 산 경우가 많아 오피스텔이나 연립주택을 대량으로 매수한 것으로 보인다”며 “투기 의혹이 있는 경우엔 조사 대상에 포함해 살펴볼 것”이라고 밝혔다. 민홍철 의원은 “부동산 공급 확대를 통해 부동산 시장을 안정시켜 투기 심리 차단이 필요하다”고 말했다.