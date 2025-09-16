1차 계약금 1000만원으로 내집 마련 가능

롯데건설

풍무역 롯데캐슬 시그니처

롯데건설이 경기 김포시 풍무동 30-1에 자리하는 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’에 계약금 5% 혜택을 적용한다. 1차 계약금 1000만원이면 계약할 수 있고 보름 이내로 5%의 나머지만 입금하면 2028년 7월 입주까지 추가 비용 없이 새 아파트로 내 집 마련이 가능하다.6·27 대출 규제 시행 이전에 분양 공고를 진행해 규제 적용 대상에서 제외돼 자금 조달도 수월하다. 지하 4층~지상 28층, 9개 동에 총 720가구 규모로 조성된다. 전용 65㎡ 기준 5억 3600만원부터 75㎡는 6억 500만원, 84㎡는 6억 6400만원부터 시작한다.김포골드라인 풍무역이 도보권에 자리한다. 풍무역세권 개발, 인하대 김포메디컬캠퍼스 조성 사업 추진 등도 예정됐다. 단지 인근에는 이마트 트레이더스, 김포시청, 김포시민회관 등이 있다. 김포시종합운동장, CGV 영화관 등 문화시설 이용도 편리하다. 신풍초와 풍무고 등을 비롯해 풍무동과 사우동 학원가도 가깝다.모든 타입에 팬트리 공간과 안방 드레스룸을 적용했으며 전 가구 개별 세대창고를 별도 공간으로 제공해 공간 활용도를 극대화했다. 입주민 전용 커뮤니티시설로는 독서실, 피트니스클럽, 실내골프클럽, 다이닝 카페, 게스트하우스, 시니어클럽, 키즈 스테이션 등이 들어선다. 견본주택은 김포시 풍무동 36-8에 있다.