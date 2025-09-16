단지 바로 앞 학교·‘더 현대 부산’ 개점

대우건설

에코델타시티 푸르지오 트레파크

대우건설 컨소시엄이 최근 ‘에코델타시티 푸르지오 트레파크’ 견본주택을 개관하고 분양에 들어갔다.부산시 강서구 강동동 4434 일대(에코델타시티 11블록)에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 24층 13개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1370가구로 조성된다.택지지구 내 공급물량이 적었던 전용면적 59㎡의 소형 평형 비중이 높아 신혼부부나 1~2인 가구에 큰 호응을 얻을 것으로 보인다.분양가 상한제 적용 단지로 3.3㎡당 평균 분양가가 1605만원이며 계약금 5% 중 1차 계약금 500만원 정액제를 적용했다.7만 6000여명의 입주민과 주택 3만 가구를 수용하는 국내 최대 규모의 스마트시티 국가시범도시인 부산 에코델타시티에 들어선다. 남해고속도로 제2지선, 서부산IC, 명지IC 등이 가까워 이동이 수월하다.단지 바로 앞에 중학교, 도보권 내 유치원과 초·고교 예정 부지가 있다. 2027년 백화점과 프리미엄아울렛, 쇼핑몰이 결합한 ‘더 현대 부산’이 개점한다.팬트리, 알파룸, 드레스룸 등 다양한 수납공간을 제공한다. 초등학생들의 방과후 돌봄을 지원하는 다함께돌봄센터, 시니어클럽, GX룸 등 커뮤니티 시설이 들어선다.견본주택은 부산 강서구 명지동 3237-9에 있다. 입주는 2028년 9월 예정이다.