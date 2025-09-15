대출 조이자 정책자금 등에 업었다… 집합건물 생애 최초 매수 비중 ‘최대’

방금 들어온 뉴스

대출 조이자 정책자금 등에 업었다… 집합건물 생애 최초 매수 비중 ‘최대’

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-14 18:53
수정 2025-09-15 00:57
1~8월 거래 중 43.2%에 달해

올해 매매된 전국 아파트·연립·오피스텔 등 집합건물 가운데 생애 최초 매수자 거래 비중이 역대 최대를 기록했다. 집값이 오르고 대출 규제가 강화되자 정책자금 대출 지원을 등에 업은 이들의 매수가 늘어났기 때문으로 보인다.

14일 대법원 등기정보광장에 공개된 집합건물 소유권 매매 이전등기 통계를 분석한 결과, 등기가 완료된 1∼8월 전국 집합건물 65만 9728건 가운데 생애 최초 매수 건이 28만 4698건으로 43.2%에 이르렀다. 이는 지난해 같은 기간 42.5%를 넘어선 것으로, 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 이후 1∼8월 기준 역대 최대다.

이는 정부의 대출 규제 강화로 생애최초주택 구매자들이 더 유리해졌기 때문으로 풀이된다. 생애 최초 주택구입자금이나 신혼부부·신생아 대출 등 저리의 정부 정책자금 대출 혜택이 많은 데다, 1주택 유주택자들과 달리 시중은행의 주택담보대출(주담대) 제한도 받지 않는다. 정부가 지난해 이어 올해도 1주택자에 대해 주담대를 금지하고 있지만, 생애최초주택 구매자들은 이런 제한을 받지 않는다.

특히 집값이 크게 오르면 이런 혜택이 더 크게 작용한다. 이 기간 생애 최초 집합건물 소유권 이전 등기 건수는 집값 상승세가 최고조에 달했던 2021년(36만 1750건) 이후 가장 많았고, 전국 등기 건수(65만 9728건)도 2021년(104만 459건) 이후 최다였다.

수도권 주택담보대출을 6억원으로 제한하는 6·27 규제가 시행되기에 앞서 집값 오름세가 컸던 3·4·5·6월 매매 건수도 가장 많았고, 생애 최초 매수자 비중도 컸다.
김기중 기자
2025-09-15 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
