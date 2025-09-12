성수·광진·마포 중심 신고가… 서울 아파트값 또 꿈틀대나

방금 들어온 뉴스

성수·광진·마포 중심 신고가… 서울 아파트값 또 꿈틀대나

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-12 01:01
수정 2025-09-12 01:01
5주 만에 상승폭 다시 커져

정부가 수도권에 135만 가구의 주택을 공급하는 내용의 9·7 공급대책을 발표했지만, 성동·광진·마포구 등 강북 한강벨트 비규제지역을 중심으로 신고가 거래가 이어지며 서울 아파트값이 소폭 상승했다.

11일 한국부동산원에 따르면 9월 2주(9월 8일 기준) 서울 아파트값은 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 오름폭이 커졌다. 6·27 대출 규제 이후 8월 첫 주 조사에서 상승(0.12%→0.14%)한 것을 제외하고 줄곧 상승 폭이 감소했지만, 5주 만에 상승 폭을 다시 키웠다.

성수·광진·마포구 등 강북 한강벨트 3개 구가 나란히 상승률 1∼3위를 기록했다. 성수전략정비구역 재개발 시공사 선정이 임박한 성동구에서 0.27% 올라 지난주(0.20%)보다 0.07% 포인트 뛰면서 3주 연속 오름폭을 키웠다.

강남 아파트값도 상승 폭이 커졌다. 강남구는 지난주 0.09%에서 0.15%로, 서초·용산구는 나란히 0.14% 올라 지난주(각 0.13%)보다 소폭 확대됐다. 반면 송파구는 지난주 0.19%에서 이번 주 0.14%로 오름폭이 둔화했다.

수도권 아파트값도 지난주 0.02%에서 이번 주 0.03% 상승해 5주 만에 오름폭을 키웠다. 전셋값은 서울의 경우 지난주와 마찬가지로 0.07%, 경기도는 지난주 0.02%에서 이번 주 0.03%로 오름폭이 소폭 확대됐다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “조사일이 9·7 대책 발표 다음 날이어서 직접적인 영향을 평가하긴 어렵다. 다만 다가오는 가을 이사철과 다음달 기준금리 인하 여부 등에 따라 상승 폭이 달라질 가능성이 있다”고 했다.
김기중 기자
2025-09-12 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
