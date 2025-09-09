59m² 1순위 경쟁률 4년째 84㎡ 앞서…‘국민평형’ 무게중심 이동

이미지 확대 리얼하우스 제공 닫기 이미지 확대 보기 리얼하우스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민간 아파트 분양시장에서 소형 평형인 전용면적 59㎡(공급면적 25평)가 강세를 이어가고 있다. 지난 4년 동안 이른바 ‘국민평형’이라 불리는 전용면적 84㎡(공급면적 34평)보다 경쟁률이 높았다.리얼하우스는 청약홈 자료를 분석한 결과 지난달 25일까지 전국 민간 아파트 분양에서 전용 59㎡의 1순위 평균 경쟁률이 19.2대 1로 집계됐다고 9일 밝혔다. 같은 기간 84㎡는 5.5대 1에 그쳤다. 수도권은 격차가 더 컸다. 59㎡가 28.3대 1, 84㎡는 4.8대 1로, 경쟁률 격차가 무려 5.8배까지 벌어졌다.앞서 2020년 전국 1순위 평균 경쟁률은 84㎡가 31.1대 1로, 12.7대 1이었던 59㎡를 크게 웃돌았다. 그러다 2022년 59㎡는 9.0대 1, 84㎡는 5.9대 1로 1.5배 차이를 보이며 역전했다. 이어 지난해 59㎡가 27.2대 1, 84㎡는 10.3대 1로 2.6배 차이를 보이더니 올해는 격차가 더 벌어졌다.이런 현상이 일어나는 이유는 대출 규제와 고금리 속에서 초기 자금 부담이 적은 이들이 소형 평수를 찾기 때문이다. 최근 건설사들이 59㎡에도 드레스룸과 팬트리 등 특화 공간을 적용하고, 일부 단지에서는 거실 1개와 방 3개가 햇빛이 들어오는 구조인 ‘4베이(Bay)’ 구조까지 도입하며 상품성을 높이는 것도 이유다.공급 부족도 한몫했다. 수도권 59㎡ 공급량은 2020년 7월까지 8934세대였지만 올해 같은 기간에는 3319세대로 약 40% 감소했다. 같은 기간 84㎡는 1만 5930세대에서 1만 2628세대로 감소폭이 상대적으로 작았다.리얼하우스 김선아 분양분석팀장은 “전통적인 국민평형은 84㎡였지만, 최근 4년간 청약 데이터를 보면 무게중심이 59㎡로 뚜렷하게 이동했다”며 “공급 부족과 자금 부담, 상품성 강화가 맞물리면서 소형 평형은 시장의 새로운 주류로 자리매김하고 있다”고 말했다.