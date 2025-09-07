청년, 대기업 진입 기회 축소…20여년간 이중구조 고착화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청년, 대기업 진입 기회 축소…20여년간 이중구조 고착화

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-07 19:31
수정 2025-09-07 19:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경총 “정년 연장·고령자 증가 영향”

이미지 확대


지난 20여년간(2004~2024년) 우리나라 노동 시장에서 정년 연장 효과로 대기업 정규직 내 고령자 비중이 늘면서 청년층의 질 좋은 노동시장 진입 기회가 적어진 것으로 분석됐다. 대기업 정규직과 중소기업 비정규직의 임금 격차도 개선되지 않는 등 노동시장의 이중구조가 고착화하고 있다는 지적이 나온다.

한국경영자총협회(경총)가 7일 발표한 ‘우리나라 노동시장 이중구조 실태와 시사점’에 따르면 대기업 정규직 부문의 고령자(55∼59세) 고용은 2004년 4만 2000명에서 지난해 24만 7000명으로 492.6％ 증가했다. 같은 기간 청년(23∼27세) 고용은 2004년 19만 6000명에서 2024년 19만 3000명으로 1.8％ 감소했다. 이에 따라 대기업 정규직 내 고령자 비중이 2.9％에서 9.3％로 상승해 13.7%에서 7.3%로 줄어든 청년 고용을 역전했다.

대기업 정규직의 진입 장벽이 높아졌음은 근속연수 지표에서도 나타났다. 대기업 정규직의 평균 근속연수는 2004년 10.40년에서 지난해 12.14년으로 길어진 가운데 신규 채용률(근속 1년 미만자 비중)은 9.6％에서 6.5％로 하락했다. ‘여타 부문’(중소기업 정규직 및 대기업·중소기업 비정규직)의 경우 평균 근속연수는 3.82년에서 5.68년으로 길어졌으나 대기업 정규직을 크게 밑도는 수준이었고, 신규 채용률(40.7％→30.8％)은 여전히 높아 이직·입직이 활발한 편이라고 경총은 설명했다.

대기업 정규직과 여타부문 간 임금 격차는 지난 20년간 크게 개선되지 않았다. 여타 부문의 월임금은 대기업 정규직 대비 2004년 56.8％(143만원)에서 지난해 57.9％(288만원)로 소폭 오르는 데 그쳤다.

하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로