대우건설, 울산 건설현장 노동자 사망사고에 “책임있는 자세로 모든 조치”

방금 들어온 뉴스

김기중 기자
입력 2025-09-05 14:35
대우건설 사옥의 로고. 대우건설 제공
울산 북항터미널 공사 현장에서 온열질환으로 의심되는 사망사고가 발생한 가운데, 시공사인 대우건설이 “머리 숙여 사죄드린다”고 5일 고개를 숙였다.

이날 소방 당국 등에 따르면 전날인 4일 오후 2시 50분쯤 액화천연가스(LNG) 탱크 내 데크플레이트에서 바닥 청소를 하던 하청업체 소속 노동자 A(44)씨가 쓰러졌다. 당시 대우건설 직원 2명을 포함해 모두 8명이 현장에 있었고, A씨를 비롯한 3명이 함께 바닥 청소 작업을 하고 있었다. 쓰러진 A씨는 즉시 병원으로 이송됐지만, 이날 저녁 9시쯤 숨을 거뒀다. 당시 A씨의 체온이 43℃까지 올라간 것으로 알려졌다.

사고 원인 규명을 위해 다음 주 초 A씨의 부검이 예정됐다. 대우건설은 “부검 결과와 상관없이 동일한 상황이 발생하지 않도록 현장의 안전 수칙 준수 여부와 모든 근로자에 대한 건강 상태를 확인할 것”이라며 “작업중지권 등 위험 요인 제거 활동이 정상적으로 작동하고 있는지 특별점검을 실시하겠다”고 했다. 그러면서 “경찰, 고용노동부 등 관계 당국이 사고 원인을 조사하는 데 적극 협조하겠다”고 했다.

대우건설은 “사망 원인을 떠나 피해자와 유가족분들께 필요한 지원을 아끼지 않고 끝까지 책임있는 자세로 모든 조처를 하겠다”면서 “다시 한번 돌아가신 근로자분의 명복을 빌며, 유가족분께 애도와 사과의 말씀을 드린다”고 했다.

김기중 기자
