‘천안 아이파크 시티 2단지’ 1222세대 분양…HDC현대산업개발

HDC현대산업개발이 5일 충남 천안시 서북구 부대1지구에 선보이는 ‘천안 아이파크 시티 2단지’ 견본주택을 개관하고 분양에 나섰디HDC현대산업개발에 따르면 ‘천안 아이파크 시티 2단지’는 지하 2층~지상 34층, 11개 동, 전용면적 84~118㎡ 총 1222세대다. 민간임대 물량을 제외한 977세대를 일반분양한다.전용면적별로는 △84㎡A 343세대 △84㎡B 220세대 △102㎡ 350세대 △118㎡ 64세대 등 수요자 선호도 높은 중소형부터 대형까지 구성됐다.‘천안 아이파크 시티 2단지’는 단지가 들어서는 부대1구역(1222세대)을 비롯해 성성5구역(1126세대), 부성3구역(899세대), 부성4구역(818세대), 부성5구역(882세대), 부성6구역(1066세대) 등 총 6000여 세대 규모 중 두 번째 분양 단지다.단지는 전 세대 남향(남동, 남서) 위주 배치로 채광성과 통풍성을 극대화했으며, 거실 이면 개방(일부 타입)으로 탁 트인 시야를 확보해 개방감을 더욱 높였다고 분양사 측은 설명했다.침실 붙박이장과 팬트리 등 넉넉한 수납공간과 단지 외관에는 커튼월 입면 특화 설계가 도입될 예정이다.건강한 생활을 위한 피트니스센터와 G.X룸, 스크린골프 등 스포츠존이 계획돼 있으며, 자녀들을 위한 작은 도서관과 스터디라운지 등 에듀존도 조성될 예정이다.단지는 수도권 1호선 전철 부성역(가칭)이 단지 도보권에 신설 개통될 예정이다. 단지 인근 천안역도 GTX-C노선 천안 연장 계획이 검토 중으로 광역 교통 편의성과 미래가치는 높아질 것으로 기대된다.쾌적한 자연 환경과 다양한 생활 인프라도 갖췄다. 단지는 천안 8경 중 한 곳인 성성호수공원을 비롯해 노태산, 노태근린공원 등 녹지 공간이 풍부해 쾌적한 주거환경과 함께 여가를 보낼 수 있다.이마트, 롯데마트, 코스트코, 신세계백화점 등 다양한 생활 편의시설도 단지 인근에 위치하며 단국대학교 병원 이용도 수월하다.단지는 6.27 부동산 규제를 받지 않아 수요자 금융 부담이 한결 덜하다는 평가다. 이에 실수요자와 투자자들의 관심이 높을 것으로 기대된다.‘천안 아이파크 시티 2단지’ 분양 관계자는 “천안 아이파크 시티 2단지는 희소성 높은 호수공원변 입지에 ‘아이파크’ 브랜드 프리미엄까지 갖춘 단지. 브랜드 시티 내에서도 가장 큰 규모이자 역세권 등 핵심 입지에 들어서는 대단지”라고 설명했다.청약 일정은 오는 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 청약 접수다.당첨자 발표는 16일로 예정돼 있으며, 정당계약은 27~30일까지 진행된다.