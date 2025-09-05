8월 서울 민간아파트 ㎡당 분양가 2000만원 첫 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

8월 서울 민간아파트 ㎡당 분양가 2000만원 첫 돌파

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-05 10:35
수정 2025-09-05 10:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가 추이. 리얼하우스 제공
서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가 추이. 리얼하우스 제공


서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가가 처음으로 평균 2000만원을 넘겼다. 5일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난달 서울 아파트의 ㎡당 분양가(전용면적 기준)는 2007만원이었다. 직전 달인 7월 대비 2.87%, 지난해 같은 기간에 비해서는 8.34% 상승했다.

송파구 ‘잠실 르엘’이 ㎡당 분양가가 2635만원으로 분양 가격 상승을 주도했다. 이어 영등포 ‘대방역 여의도 더로드캐슬’이 ㎡당 1888만원, 마포구 ‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’가 ㎡당 1875만원 등에 공급됐다.

‘국민평수’로 불리는 84㎡로 환산한 서울 아파트 분양가는 16억 8588만원이었다. 전국 평균 가격은 775만원이었다.

8월 민간 아파트 공급은 20개 단지에서 1만 520가구로, 지난 6월 이후 3개월 연속 1만 가구를 넘어섰다. 이 가운데 수도권에서 공급된 물량이 절반을 넘었다. 경기 지역에서는 양주시 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’(1355가구), 과천시’ 디엘이치 아델스타’(348가구), ‘망포역 푸르지오 르마크’(615가구), 인천에서는 ‘두산위브 더센트럴 도화’(412가구), ’엘리프 검단포레듀’(669가구) 등 수도권에서만 12개 단지에서 5926가구가 공급됐다.

앞서 2021년 8월 1258만원 수준이었던 ㎡당 분양가는 코로나19 여파로 2022년 8월 1250만원으로 소폭 하락했지만, 2023년 8월 14.33% 오르면서 1430만원을 기록했다. 이후 자잿값 상승 등으로 오름폭이 가팔라졌다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로