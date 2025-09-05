8월 서울 민간아파트 ㎡당 분양가 2000만원 첫 돌파

이미지 확대 서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가 추이. 리얼하우스 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가 추이. 리얼하우스 제공

서울 민간 아파트의 ㎡당 분양가가 처음으로 평균 2000만원을 넘겼다. 5일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난달 서울 아파트의 ㎡당 분양가(전용면적 기준)는 2007만원이었다. 직전 달인 7월 대비 2.87%, 지난해 같은 기간에 비해서는 8.34% 상승했다.송파구 ‘잠실 르엘’이 ㎡당 분양가가 2635만원으로 분양 가격 상승을 주도했다. 이어 영등포 ‘대방역 여의도 더로드캐슬’이 ㎡당 1888만원, 마포구 ‘홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로’가 ㎡당 1875만원 등에 공급됐다.‘국민평수’로 불리는 84㎡로 환산한 서울 아파트 분양가는 16억 8588만원이었다. 전국 평균 가격은 775만원이었다.8월 민간 아파트 공급은 20개 단지에서 1만 520가구로, 지난 6월 이후 3개월 연속 1만 가구를 넘어섰다. 이 가운데 수도권에서 공급된 물량이 절반을 넘었다. 경기 지역에서는 양주시 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’(1355가구), 과천시’ 디엘이치 아델스타’(348가구), ‘망포역 푸르지오 르마크’(615가구), 인천에서는 ‘두산위브 더센트럴 도화’(412가구), ’엘리프 검단포레듀’(669가구) 등 수도권에서만 12개 단지에서 5926가구가 공급됐다.앞서 2021년 8월 1258만원 수준이었던 ㎡당 분양가는 코로나19 여파로 2022년 8월 1250만원으로 소폭 하락했지만, 2023년 8월 14.33% 오르면서 1430만원을 기록했다. 이후 자잿값 상승 등으로 오름폭이 가팔라졌다.