6·27대책으로 서울 고가 아파트 경매 낙찰율↓…경기 아파트 2년 3개월 만 최저

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

6·27대책으로 서울 고가 아파트 경매 낙찰율↓…경기 아파트 2년 3개월 만 최저

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-09-04 11:46
수정 2025-09-04 11:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울 아파트 경매지표. 지지옥션 제공
서울 아파트 경매지표. 지지옥션 제공


수도권 주택담보대출 한도로 6억원으로 제한하는 6·27 대출 규제로 경매 시장에도 찬바람이 불고 있다.

4일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 지난달 전국 아파트 경매 건수는 2874건으로 전월(3277건) 대비 약 12% 감소했다. 낙찰률은 37.9%로 전달(39.9%) 대비 2.0%포인트 하락했다. 낙찰가율은 86.1%로 전월(85.9%) 대비 소폭 올랐지만, 평균 응찰자 수는 8.0명으로 전달(7.9명)과 비슷한 수준이었다.

서울 아파트 낙찰률은 40.3%로 전월(43.4%)보다 3.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 96.2%로 전달(95.7%)에 비해 0.5%포인트 상승했고, 평균 응찰자 수는 7.8명으로 전달과 같았다.

가격대별로는 감정가 15억원 이상 고가 아파트 낙찰가율이 103.0%로 전월(109.2%) 대비 6.2%포인트 하락했고, 평균 응찰자 수는 6.5명으로 전달(8.0명)에 비해 1.5명 감소했다. 반면 감정가 9억~14억원대 아파트의 평균 낙찰가율은 94.8%로 변동이 없었지만, 평균 응찰자 수는 10.7명으로 전월(7.4명) 대비 3.3명이 증가해 올해 3월(12.1명) 이후 5개월 만에 가장 높은 경쟁률을 기록했다.

경기 아파트 낙찰률은 38.7%로 전달(49.5%) 대비 10.8%포인트 급락하며 2023년 5월(33.6%) 이후 2년 3개월 만에 최저치를 기록했다. 인천 아파트 낙찰률도 35.0%로 전월(43.1%) 대비 8.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 75.9%로 전달(77.3%)보다 1.4%포인트 하락하면서 2023년 7월(75.3%) 이후 25개월 만에 최저치를 기록했다. 평균 응찰자 수는 6.8명으로 6·27대책 이후 3개월 연속 감소세를 보였다.



이주현 지지옥션 전문위원은 “경매도 주택담보대출액 제한과 6개월 이내 실거주 의무 등 6·27대책을 적용받기 때문에 서울과 수도권 아파트 경매도 위축된 것으로 보인다”고 했다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로