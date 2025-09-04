6·27대책으로 서울 고가 아파트 경매 낙찰율↓…경기 아파트 2년 3개월 만 최저

이미지 확대
수도권 주택담보대출 한도로 6억원으로 제한하는 6·27 대출 규제로 경매 시장에도 찬바람이 불고 있다.
4일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 지난달 전국 아파트 경매 건수는 2874건으로 전월(3277건) 대비 약 12% 감소했다. 낙찰률은 37.9%로 전달(39.9%) 대비 2.0%포인트 하락했다. 낙찰가율은 86.1%로 전월(85.9%) 대비 소폭 올랐지만, 평균 응찰자 수는 8.0명으로 전달(7.9명)과 비슷한 수준이었다.
서울 아파트 낙찰률은 40.3%로 전월(43.4%)보다 3.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 96.2%로 전달(95.7%)에 비해 0.5%포인트 상승했고, 평균 응찰자 수는 7.8명으로 전달과 같았다.
가격대별로는 감정가 15억원 이상 고가 아파트 낙찰가율이 103.0%로 전월(109.2%) 대비 6.2%포인트 하락했고, 평균 응찰자 수는 6.5명으로 전달(8.0명)에 비해 1.5명 감소했다. 반면 감정가 9억~14억원대 아파트의 평균 낙찰가율은 94.8%로 변동이 없었지만, 평균 응찰자 수는 10.7명으로 전월(7.4명) 대비 3.3명이 증가해 올해 3월(12.1명) 이후 5개월 만에 가장 높은 경쟁률을 기록했다.
경기 아파트 낙찰률은 38.7%로 전달(49.5%) 대비 10.8%포인트 급락하며 2023년 5월(33.6%) 이후 2년 3개월 만에 최저치를 기록했다. 인천 아파트 낙찰률도 35.0%로 전월(43.1%) 대비 8.1%포인트 하락했다. 낙찰가율은 75.9%로 전달(77.3%)보다 1.4%포인트 하락하면서 2023년 7월(75.3%) 이후 25개월 만에 최저치를 기록했다. 평균 응찰자 수는 6.8명으로 6·27대책 이후 3개월 연속 감소세를 보였다.
이주현 지지옥션 전문위원은 “경매도 주택담보대출액 제한과 6개월 이내 실거주 의무 등 6·27대책을 적용받기 때문에 서울과 수도권 아파트 경매도 위축된 것으로 보인다”고 했다.
