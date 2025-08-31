현대건설, 우수 협력사 소장 27명에게 1억 4000만원 포상

방금 들어온 뉴스

현대건설, 우수 협력사 소장 27명에게 1억 4000만원 포상

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-08-31 11:50
수정 2025-08-31 11:50
지난 29일 서울 종로구 계동 본사 사옥에서 열린 ‘우수 협력 소장 시상식’에서 선발된 소장들이 상을 들어 보이고 있다. 현대건설 제공
지난 29일 서울 종로구 계동 본사 사옥에서 열린 ‘우수 협력 소장 시상식’에서 선발된 소장들이 상을 들어 보이고 있다. 현대건설 제공


현대건설이 지난 29일 서울 종로구 계동 본사 사옥에서 시상식을 열고 우수 현장 소장으로 선발한 27명에게 포상금 총 1억 4000만원을 지급했다고 31일 밝혔다.

이번 포상은 현대건설이 올해 도입한 ‘우수 협력사 소장 포상제’에 따른 것이다. 앞서 현대건설은 국내 사업장 가운데 발주 규모 상위 8개 공종(토공·철근콘크리트·전기·설비·토공구조물·기계배관·내장목·습식)을 선정하고, 공사 종류별 심사를 거쳐 최상위 8명을 ‘최우수 소장’, 상위 5% 수준 19명을 ‘우수 소장’으로 뽑았다. 최우수 소장에게는 최대 2000만원의 포상금과 상패를, 우수 소장에게는 100만원 상당의 상품과 상패를 수여했다.

현대건설은 “평가 항목인 품질·안전·원가·공정관리 가운데 ‘안전 관리’ 역량은 평가 모든 과정에서 가장 높은 비중을 차지하는 핵심 항목이었다”면서 “사고 발생 현장은 포상 대상에서 제외했다”고 설명했다.

현대건설 이한우 대표이사는 “건설업은 사람이 중심인 산업인 만큼, 현장 소장의 전문성·판단력·책임감이 곧 현대건설의 신뢰로 이어진다”며 “지속 가능한 미래 건설업 전환을 위해 협력사와 함께 실질적 변화를 만들어가겠다”고 강조했다.

김기중 기자
