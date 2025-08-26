서울 아파트값, 전국 평균의 2.63배…17년 만에 최고

이미지 확대 자료 국민은행 닫기 이미지 확대 보기 자료 국민은행

전국 아파트 대비 서울 아파트 매매가 비율이 17년 만에 최고치를 기록했다.26일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 국민은행 월간 자료를 분석한 결과, 올 7월 기준 서울 아파트 평균 매매가격은 14억 572만원으로 전국 아파트 평균 매매가 5억 3545만원의 2.63배였다.전국 아파트 대비 서울 아파트 매매가 비율은 2009년 2.12배 수준이었지만, 점차 좁혀져 10년 전인 2015년 7월에는 1.81배로 줄었다. 그러나 문재인 전 대통령 임기 시작 해인 2017년 7월 1.92배였고, 퇴임 해인 2022년 7월에는 2.28배까지 상승했다. 윤석열 정권 초반에 주춤하다가 상승세가 이어지면서 지난달 2.63배로 최고를 찍었다. 국민은행이 집계를 시작한 2008년 이후 최고치다.리얼하우스는 “다주택자에 대한 각종 규제가 강화되면서 ‘똘똘한 한 채’를 마련하고자 하는 수요가 서울로 쏠렸기 때문”이라고 봤다. 실제로 2015년 7월 서울 지역 아파트 평균 매매가격은 5억 835만원이었지만, 2025년 7월에는 14억 572만원으로 10년 전에 비해 3배 가까이로 뛰었다. 이 기간 전국 평균 가격은 2억 8053만원에서 5억 3545만원으로 2배 가까이 오르는 데 그쳤다.