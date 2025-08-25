9월 아파트 입주물양 8월의 3분의 1 수준…서울은 128가구뿐

이미지 확대 직방 제공 닫기 이미지 확대 보기 직방 제공

다음 달 전국 아파트 입주 물량이 이번 달의 3분의 1 수준으로 줄어든다. 25일 부동산 정보업체 직방에 따르면 내달 전국 아파트 입주 물량은 1만 1134가구로, 이달 1만 6549가구 대비 33% 급감한다.특히 수도권 물량이 이달(9655가구)보다 41% 줄어든 5695가구로 집계됐다. 경기가 4692가구, 인천이 875가구이다. 경기에서는 평택시 e편한세상평택라씨엘로(1063가구) e편한세상평택하이센트(916가구) 시흥시 신천역에피트(1297가구) 등이다. 서울은 광진구 광장동 ‘포제스한강’ 128가구뿐이다.비수도권 물량은 5439가구로 이달보다 21% 줄어든다. 이는 2022년 1월(3491가구) 뒤로 가장 적은 수준이다.직방은 분양 시장뿐만 아니라 입주 시장에도 6·27 대출 규제의 여파가 이어지고 있다고 분석했다. 분양을 받은 이들이 잔금 납부에 어려움을 겪어 입주가 원활하지 않은 데다, 주택담보대출 한도 상한이 6억원으로 묶이면서 세입자 전세대출로 자금을 융통하기도 어려워졌다. 실제로 지난달 수도권의 분양권·입주권 거래는 644건으로 전월(1074건)보다 40% 정도 줄었다.정부는 다음 달 초쯤 주택공급 대책을 발표할 예정이다. 직방 측은 “최근 일부 지역에서 아파트 매수세가 다시 소폭 증가하는 조짐도 나타나고 있다. 단순한 공급 확대를 넘어 투기 수요 억제를 위한 고강도 규제 병행 가능성도 거론된다”면서 “대책 내용에 따라 하반기 주택시장 흐름이 달라질 수 있다”고 했다.