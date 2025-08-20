현대건설, ‘K-디자인 어워드 2025’ 골드위너 2관왕

이미지 확대 힐스테이트 환호공원의 ‘아르쿠스’의 투시도. 현대건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 힐스테이트 환호공원의 ‘아르쿠스’의 투시도. 현대건설 제공

현대건설이 힐스테이트 환호공원의 ‘아르쿠스’와 힐스테이트 신용 더리버의 ‘트라이앵글 하우스’로 ‘K-디자인 어워드 2025’ 공간 디자인 부문 골드위너를 수상했다고 20일 밝혔다.아르쿠스는 2층 규모의 티하우스로, ‘활이나 무지개처럼 굽은 형상’을 뜻하는 이름처럼 아치형 디자인을 적용해 부드러운 곡선미와 안정감을 구현했다. 연못과 암석정원을 배경으로 높게 설계된 진입부와 라인 조명이 장엄한 분위기를 연출했다.트라이앵글 하우스는 전면의 삼각 패턴 조명을 설치하는 등 삼각형을 모티브로 한 구조물과 개방형 설계를 적용한 입체형 휴게공간이다. 삼각형 잔디광장과 바닥분수 등 주변 조경과 디자인을 연계해 조화를 이뤘다. 이밖에 현대건설의 티하우스, 정원, 인테리어 등 5개 작품이 아랫 등급인 ‘위너’에 선정됐다.디자인소리가 주최·주관하는 K-디자인 어워드는 대만 ‘골든핀 디자인어워드’, 홍콩 ‘디자인 포 아시아어워드’와 함께 아시아 3대 디자인상으로 꼽힌다. 올해 23개국 3000여 작품 가운데 35개 작품이 골드 위너를 받았다.