정비사업 청약경쟁률 양극화…수도권 46.5대 1, 비수도권 6.4배

아파트 청약시장에서 수도권 정비사업(재개발·재건축)에 대한 쏠림 현상이 양극화하고 있다.20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈에 지난달까지 공고된 민간 아파트 1순위 청약 경쟁률을 분석한 결과, 수도권 정비사업지 1592세대 모집에 7만 4078명이 청약해 평균 경쟁률 46.53대 1을 기록했다. 지난해 47.57대 1에 비해 소폭 하락했다.올해 1순위 청약에서 세 자릿수 경쟁률을 기록한 수도권 단지 4곳 가운데 절반이 정비사업지였다. 서초구 방배6구역 ‘래미안 원페를라’는 151.60대 1, 영등포1-13구역 ‘리버센트 푸르지오 위브’는 191.30대 1의 경쟁률을 기록했다.반면 비수도권에서의 올해 정비사업 경쟁률은 7.27대 1에 그쳤다. 지난해 33.67대 1에 비해 4분의 1 수준으로 줄어든 것이다.수도권 정비사업이 시세차익을 기대할 수 있는 이른바 ‘로또 청약’으로 불리는 것과 달리, 비수도권은 실거주 중심 수요로 회귀하는 흐름이 뚜렷해졌기 때문으로 보인다. 여기에 인구 감소와 시장 확산 동력 약화가 겹치며 비수도권에서 투자 수요가 빠르게 이탈한 것도 요인으로 꼽힌다.김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “신규 택지 공급이 거의 막힌 상황에서 정비사업이 청약시장의 핵심 공급 축으로 자리매김했다”면서 “여기에 이른바 ‘로또 효과’와 도심 입지의 희소성까지 겹치면서 수요 쏠림은 앞으로도 더욱 심화할 것”이라고 내다봤다.