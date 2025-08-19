삼성삼거리 앞 입지에 다양한 커뮤니티까지…현대엔지니어링 ‘신광교 클라우드 시티’ 분양

이미지 확대 신광교 클라우드 시티 투시도. 현대엔지니어링 제공 닫기 이미지 확대 보기 신광교 클라우드 시티 투시도. 현대엔지니어링 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대엔지니어링이 경기 용인시 기흥구 영덕동 삼성삼거리 인근에 들어서는 최고급 업무시설 ‘신광교 클라우드 시티’를 분양한다. 19일 현대엔지니어링에 따르면 신광교 클라우드 시티는 지하 6층, 지상 최대 33층, 5개 동으로 구성된다. 연면적이 잠실올림픽주경기장 3배 크기인 약 35만여㎡에 달한다.국내 첨단 반도체 산업 메카인 삼성디지털시티와 인접한 삼성삼거리 앞에 조성돼 협력업체 배후수요 확보가 용이하다.우수한 교통환경도 장점이다. 단지 바로 앞 중부대로(42번 국도)를 통해 주변 산업단지로 이동할 수 있다. 용서고속도로 흥덕IC와는 약 2.9㎞, 영동고속도로 동수원IC까지는 약 5.7㎞ 정도 떨어져 있다. 수원 프리미엄 아울렛이 도보 약 10분 거리에 있다. 갤러리아 백화점과 롯데아울렛도 차량으로 약 10분대에 이용할 수 있다.다양한 커뮤니티와 고품격 서비스도 강점이다. 입주사의 효율적인 비즈니스 활동을 위한 세미나실과 미팅룸을 비롯해 영상 촬영과 제작 등을 할 수 있는 스튜디오도 예정됐다. 주차대수는 총 2556대로 법정 대비 무려 212.5% 수준이다. 자가용으로 출퇴근하는 임직원과 방문객들의 편의를 확보할 예정이다.견본주택은 경기 용인시 기흥구 영덕동 1306번지(삼성삼거리 앞)과 서울 서초구 서초동 1322-5번지(서초동 진흥아파트 사거리 앞) 두 곳에 마련됐다.