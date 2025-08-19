직주근접·교통 호재 세교지구… 새달 분양

방금 들어온 뉴스

직주근접·교통 호재 세교지구… 새달 분양

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-08-19 00:45
수정 2025-08-19 00:45
우미건설
‘오산 세교 우미린 레이크시티’

우미건설이 경기 오산시 서2구역에 조성하는 ‘오산 세교 우미린 레이크시티’를 다음달 분양한다.

이 단지는 오산시 서동 50번지 일원에 지하 3층~지상 29층, 전용면적 84·94·101㎡로 구성된다. 주택형별로 ▲84㎡ 1077가구 ▲94㎡ 182가구 ▲101㎡ 165가구 등 총 10개동, 1424가구 규모다.

단지는 세교2·3지구 중심에 들어서며, 세교1·2·3지구가 개발을 마치면 약 6만 6000가구, 15만명 규모의 도시가 조성될 예정이다. 특히 세교3지구는 반도체 클러스터 배후의 자족형 도시로 개발돼 직주근접 수요도 기대된다.

교통 호재도 눈에 띈다. 1호선 오산역을 비롯해 GTX C노선, 동탄 도시철도 트램, 분당선 연장 등 다양한 교통 호재가 예정돼 있다. 단지 인근에는 도보 통학이 가능한 위치에 가수초등학교가 있다. 단지 동쪽에는 ‘가감이산’이, 서쪽에는 수변 공원으로 개발이 예정된 서동저수지가 있어 조경도 우수하다.

커뮤니티 시설도 눈에 띈다. 단지에는 실내수영장과 스카이라운지, 교육 특화 커뮤니티 등이 들어서며 지상에 차 없는 설계와 넉넉한 주차 공간도 제공된다. 실내골프연습장·피트니스·카페·스터디룸 등 편의 시설도 들어선다. 우미건설 관계자는 “전매 제한 6개월이 적용돼 실수요자와 투자자 모두의 관심을 끌고 있다”고 말했다.
손지연 기자
2025-08-19 20면
