서초 생활권… ‘디에이치’ 프리미엄까지

서초 생활권… ‘디에이치’ 프리미엄까지

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-08-19 00:45
수정 2025-08-19 00:45
현대건설이 서울 서초구 양재동 226일대에 ‘디에이치 아델스타’ 견본주택을 오픈하고 분양에 들어간다. 경기 과천시 주암동 63-9번지에 들어서며 지하 3층~지상 31층, 9개동, 전용면적 39~145㎡, 총 880가구로 조성된다. 이 중 전용 59·75·84㎡, 348가구가 일반분양 물량이다.

과천 주암장군마을은 행정구역상 과천이지만 양재천과 매헌시민의숲, 서초문화예술공원 등이 가까이에 있어 사실상 서초 생활권으로 분류된다. 신분당선 양재시민의숲역, 양재IC, 강남순환고속도로 등에 인접해 서초·강남 접근성이 우수하고, 수도권 주요 지역으로의 이동도 용이하다.

입주민은 양재동 양재초등학교에 배정받는다. 인근에 영동중, 언남고 등 강남 8학군 학교들이 위치해 있다. 또 도보권에 코스트코와 이마트가 있고 하나로마트 등 대형 상업시설을 이용하기에 최적의 입지를 자랑한다. 여기에 단지 주변으로는 양재 인공지능(AI) 미래융합 혁신특구, 양재 도시첨단물류단지 등 다양한 개발계획이 예정돼 있어 향후 가치 상승에 대한 기대감도 크다. 강남·비서울권에서는 최초로 하이엔드 브랜드 ‘디에이치’를 적용했다. 파노라마뷰가 가능한 약 100m 높이의 스카이 브리지는 2개동을 연결하는 구조물로, 디에이치가 지향하는 하이엔드 라이프스타일의 상징적 공간이다. 입주는 2028년 9월 예정이다.

김기중 기자
2025-08-19 20면
