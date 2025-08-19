1700만원대 분양… GTX B 왕숙역 예정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

1700만원대 분양… GTX B 왕숙역 예정

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-08-19 00:45
수정 2025-08-19 00:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

대우건설
‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’

이미지 확대


대우건설이 오는 26~27일 ‘왕숙 푸르지오 더 퍼스트’ 청약 당첨자를 발표한다. 경기 남양주시 진전읍 왕숙 택지개발지구에 들어서는 이 단지는 총 2개 블록으로 구성됐다. B1 블록에는 지하 2층~지상 29층, 5개동, 전용면적 74·84㎡ 560가구, B2 블록에는 지하 2층~지상 29층, 5개동, 전용면적 74·84㎡ 587가구가 들어선다. 3.3㎡당 평균 분양가는 B1 블록 1737만원, B2 블록 1726만원이다. 입주는 B1 블록의 경우 2028년 5월, B2 블록은 2028년 6월 예정이다.

모든 가구를 남향 위주로 배치해 일조권과 조망권을 극대화했다. 기존 설계 대비 아파트 동수를 줄여 탁 트인 개방감과 넓은 녹지 공간도 확보했다. 조경 면적은 최대 42.6%(B2 블록)로 계획했으며, 지상에 차 없는 공원형 단지로 조성된다. 전용면적 74㎡ 3개 타입, 전용면적 84㎡ 5개 타입의 다양한 평면을 선보인다. 특히 전용면적 84㎡의 경우 모든 타입에 현관 창고, 안방 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납 공간이 적용된다.

별내IC, 북부간선도로 등과 가까워 교통 접근성이 뛰어나고, 진접·별내·다산 등 기존 신도시의 생활 인프라를 공유할 수 있다. GTX B노선 왕숙역(가칭)을 비롯해 강동하남남양주선(9호선 연장), 4호선 풍양역(가칭) 등 주요 광역 교통망이 예정돼 있다.

김기중 기자
2025-08-19 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로