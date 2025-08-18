6·27대책에 7월 서울 집값 상승폭 축소

이미지 확대
1~6월 주택종합 매매가격지수 변동률. 한국부동산원 제공
수도권에서 주택담보대출을 6억원 이하로 제한하는 6·27 대출 규제 여파로 지난달 서울 집값 상승 폭이 줄었다. 한국부동산원이 18일 공개한 ‘7월 전국 주택 가격 동향 조사’에 따르면 서울시의 주택종합(아파트와 연립·단독주택) 매매가는 지난달 0.75% 상승해 전월(0.95%) 대비 0.20% 포인트 감소했다. 서울 집값은 서울시가 토지거래허가제를 폐지한 지난 2월부터 들썩이다가 6월에는 0.95%로 치솟으며 6년 10개월 만에 최대치를 기록했다.
6월보다 상승 폭이 둔화했지만 서울 일부 지역에선 집값이 더 올랐다. 서울 성동구(2.07%)가 2% 넘게 급등했고 용산구(1.48%), 마포구(1.37%), 영등포구(1.34%), 송파구(1.28%), 양천구(1.26%), 강남구(1.24%), 서초구(1.13%)도 1% 넘게 뛰었다. 부동산원은 “재건축과 각종 개발 사업 이슈로 가격 상승 기대감이 고조되는 지역에서 가격이 상승했지만 전반적인 관망세 지속과 수요 위축 등으로 상승 폭이 축소됐다”고 분석했다.
정지웅 서울시의원 “북아현 3구역의 원활한 추진 위해 건축심의부터 다시 받아야”
서울시의회 정지웅 의원(서대문구1·국민의힘)이 북아현 3구역 재개발 사업의 원활한 추진을 위해 관련법에 따라 건축심의부터 다시 준비해야 한다고 밝혔다. 이는 북아현 3구역 재개발에 대한 건축심의 효력이 상실됐기 때문이다. 건축법 제11조 제10항에 따르면 건축심의 결과를 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하지 않으면 건축심의는 효력을 상실한다. 조합은 2023년 7월 11일 건축심의 완료를 통지받았다. 조합은 건축심의 완료 이후인 2023년 11월 30일 서대문구에 사업시행계획 변경인가를 신청했으나, 서대문구는 올해 5월 20일 조합에 이를 반려 통보했다. 서대문구는 사업시행계획서에 기재된 사업 기간이 총회 결의와 상이한 점을 문제로 봤다. 조합은 사업시행계획 변경인가가 반려되자 건축심의 유효기간 등 법적 검토를 하지 않고 서울시 행정심판위원회에 행정심판을 제기했다. 서대문구청의 반려 결정을 취소하고 인가 처분을 해달라는 취지였다. 그러나 서울시 행정심판위원회는 최종적으로 서대문구의 반려 처분이 정당하다고 판단했다. 정비 업계에 따르면 조합 측은 사업시행계획 변경인가를 다시 신청할 계획이다. 하지만 정 의원은 현행법상 북아현 3구역 재개발의 건축
서울 집값이 내리면서 전국 주택종합 매매가 상승률은 0.12%로 전월(0.14%)보다 주춤했다. 지방은 2억 3683만원, 전국은 4억 1576만원에 평균 집값을 형성했다. 수도권 평균 집값은 6억 1311만원으로 집계됐다. 서울이 9억 2645만원, 경기 4억 7489만원, 인천은 3억 1259만원이었다.
