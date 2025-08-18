6·27대책에 7월 서울 집값 상승폭 축소

이미지 확대 1~6월 주택종합 매매가격지수 변동률. 한국부동산원 제공 닫기 이미지 확대 보기 1~6월 주택종합 매매가격지수 변동률. 한국부동산원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수도권에서 주택담보대출을 6억원 이하로 제한하는 6·27 대출 규제 여파로 지난달 서울 집값 상승 폭이 줄었다. 한국부동산원이 18일 공개한 ‘7월 전국 주택 가격 동향 조사’에 따르면 서울시의 주택종합(아파트와 연립·단독주택) 매매가는 지난달 0.75% 상승해 전월(0.95%) 대비 0.20% 포인트 감소했다. 서울 집값은 서울시가 토지거래허가제를 폐지한 지난 2월부터 들썩이다가 6월에는 0.95%로 치솟으며 6년 10개월 만에 최대치를 기록했다.6월보다 상승 폭이 둔화했지만 서울 일부 지역에선 집값이 더 올랐다. 서울 성동구(2.07%)가 2% 넘게 급등했고 용산구(1.48%), 마포구(1.37%), 영등포구(1.34%), 송파구(1.28%), 양천구(1.26%), 강남구(1.24%), 서초구(1.13%)도 1% 넘게 뛰었다. 부동산원은 “재건축과 각종 개발 사업 이슈로 가격 상승 기대감이 고조되는 지역에서 가격이 상승했지만 전반적인 관망세 지속과 수요 위축 등으로 상승 폭이 축소됐다”고 분석했다.서울 집값이 내리면서 전국 주택종합 매매가 상승률은 0.12%로 전월(0.14%)보다 주춤했다. 지방은 2억 3683만원, 전국은 4억 1576만원에 평균 집값을 형성했다. 수도권 평균 집값은 6억 1311만원으로 집계됐다. 서울이 9억 2645만원, 경기 4억 7489만원, 인천은 3억 1259만원이었다.