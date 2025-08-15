서울 아파트값 한 주 만에 상승폭 둔화…6·27 대출 규제로 매수 관망세 이어져

서울 집값 0.14%→ 0.10% 줄어
강남·송파·마포·용산 모두 감소
수도권 주택담보대출 상한을 6억원으로 제한하는 6·27 대출 규제 영향으로 서울 아파트값 상승 폭이 한 주 만에 다시 둔화했다.
14일 한국부동산원이 발표한 8월 둘째 주(8월 11일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 서울시 아파트 매매가는 0.10% 올랐다. 6·27 대책 발표 직후부터 5주 연속 둔화 양상을 이어가다가 6주 만인 지난주 0.14%로 소폭 상승했다가 한 주 만에 다시 둔화로 전환했다.
지난주 0.04% 포인트 오르며 6·27 대책 이후 서울 아파트 매매가격 상승률을 견인했던 강남구가 0.15%에서 0.13%로 0.02% 포인트 하락했다. 서초구는 0.16%로 지난주와 같았고 송파구는 0.38%에서 0.31%로 상승 폭이 줄었다. 마포(0.14→0.11), 용산(0.22%→0.13%), 성동구(0.33%→0.24%) 역시 상승 폭이 둔화했다.
부동산원은 “재건축 추진 단지와 학군지 등을 중심으로 매매 가격이 상승했다”면서도 “매수 관망세가 이어지고 전반적인 매수 문의가 감소하며 직전 주 대비 상승 폭이 축소했다”고 설명했다.
경기도 아파트값이 0.01% 올라 상승률이 지난주(0.02%)보다 소폭 떨어졌다. 다만 과천시(0.22%), 성남 분당구(0.19%), 안양 동안구(0.18%), 하남시(0.14%) 등이 상대적으로 높은 상승률을 나타냈다.
한편 전국 아파트 전셋값은 지난주와 같은 0.01%의 상승 폭을 유지했다. 서울(0.05%)을 포함한 수도권(0.02%)이 직전 주와 동일한 상승률을 보였다.
