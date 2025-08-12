서울 대학가 평균 월세 58만 1000원…전년 대비 4.5% 하락

이미지 확대 2025학년도 2학기 서울 주요 대학가 원룸 월세 현황. 다방 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025학년도 2학기 서울 주요 대학가 원룸 월세 현황. 다방 제공

지난달 서울 주요 대학가 인근 전용면적 33㎡ 이하 원룸의 평균 월세가 지난해보다 하락한 것으로 나타났다.부동산 정보 플랫폼 다방이 올해 2학기 개강을 앞두고 플랫폼에 등록한 지난달 기준 서울 주요 10개 대학 인근 원룸의 평균 월세와 관리비를 분석한 결과, 보증금 1000만원 기준 원룸 평균 월세는 58만 1000원이었다. 지난해 7월 60만 8000원 대비 2만 7000원(4.5%) 하락했다. 평균 관리비는 7만 3000원에서 7만 5000원으로 지난해 동월 대비 2000원(3.3%) 올랐다.서울대 인근 지역이 50만원에서 올해 42만 3000원으로 15.4% 내려 1년 새 가장 큰 하락 폭을 보였다. 반면 한양대 인근 지역이 55만원에서 올해 57만 5000원으로 4.5%, 고려대 인근 지역이 58만원에서 59만 9000원으로 3.3% 올랐다. 평균 관리비가 가장 많이 오른 곳은 고려대 인근으로, 7만원에서 올해 8만 3000원으로 1년 전보다 18.6% 상승했다.평균 월세와 평균 관리비가 모두 가장 높은 지역은 이화여대 인근이었다. 원룸 평균 월세가 70만 9000원, 관리비는 10만 1000원이었다. 서울 주요 대학 평균과 비교했을 때 월세 22.1%, 관리비는 33.95% 비쌌다.한편, 지난 2월 1학기 개강을 앞두고 분석한 자료에서는 서울 주요 대학가 평균 원룸 월세가 60만 9000원, 평균 관리비는 7만 8000원이었다. 다방 관계자는 “1학기에 좋은 물건이 먼저 나간 뒤 2학기에 가격이 다소 안정되는 경향이 있다”며 “월세가 줄어도 관리비가 올라 실질적인 주거 부담은 여전히 클 것”이라고 했다.