이젠 주택도 접는다…건설연, '설치 90분' 폴더블 모듈러 주택 개발

방금 들어온 뉴스

이젠 주택도 접는다…건설연, ‘설치 90분’ 폴더블 모듈러 주택 개발

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-08-12 16:29
수정 2025-08-12 16:29
접이식 모듈러 시스템의 스윙벽체를 펼치는 모습. 건설연 제공
접이식 모듈러 시스템의 스윙벽체를 펼치는 모습. 건설연 제공


한국건설기술연구원이 자연재해나 재난 발생 시 임시 주거시설을 신속히 공급할 수 있는 접이식 모듈러 시스템을 국내 최초로 개발했다고 12일 밝혔다. 평상시 창고에 보관했다가 이재민 발생 시 신속하게 공급할 수 있으며, 현장에 도착하여 펼친 뒤 설치에서 마감까지 소요 시간이 1개당 90분밖에 걸리지 않는 게 특징이다.

앞서 건설연 모듈러 연구팀은 감염병 대응을 위해 보관과 이동이 쉽도록 Z형으로 접히는 1.8x3.0m 크기 폴더블 모듈러 선별진료소를 2021년 개발했다. 이번에 개발한 임시 주택 모듈은 약 3배 이상 확장한 3.2x6.3m 크기로, 2개 모듈만으로 하나의 세대를 구성할 수 있다. 보관 및 운송의 용이성을 높이기 위해 벽체를 2번 회전 후 모듈러를 접어 부피를 3분의 1 수준으로 축소했다.

탈부착이 가능한 욕실과 주방을 현대리바트와 공동 개발해 제공한다. 욕실 및 주방 등 물 사용 공간은 물론 사계절 냉난방 설비, 전기, 오배수 배관 등을 내장하고 있어 설치 후 쾌적한 생활이 가능하다고 건설연은 밝혔다. 건설연의 모듈러 시스템은 과학기술정보통신부 지원을 받아 ‘재난 즉시 대응 모듈러시스템 개발 및 공급ˑ운영체계 구축(2024~2025)’ 과제로 개발했다.

김기중 기자
