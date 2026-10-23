탑텐 하반기 ‘텐텐데이’ 개최…겨울상품 최대 50% 할인

내달 8일까지 전국 매장·탑텐몰서 진행

이미지 확대 신성통상 탑텐 대구 동성로점. 탑텐 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 탑텐 대구 동성로점. 탑텐 제공

세줄 요약 탑텐과 탑텐키즈가 다음달 8일까지 하반기 텐텐데이를 열고 겨울 시즌 주요 상품을 최대 50% 할인한다. 경량 패딩과 플리스, 니트 등 FW 신상품을 포함해 할인하고, 램스울 기획전과 아동용 겨울 상품도 함께 선보인다. 탑텐·탑텐키즈, 하반기 텐텐데이 개최

겨울 신상품 최대 50% 할인 판매

10만 원 이상 구매 시 담요 증정

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신성통상의 제조·유통 일괄형(SPA) 의류 브랜드 탑텐과 아동복 브랜드 탑텐키즈가 다음달 8일까지 하반기 ‘텐텐데이’를 열고 겨울 시즌 주요 상품을 최대 50% 할인 판매한다고 23일 밝혔다.올해부터 연 2회로 확대된 텐텐데이는 탑텐의 대표 할인 행사다. 상반기 행사 기간이 포함된 지난 5월 탑텐 매출은 1000억원을 넘어 전년 동기 대비 28.7% 증가했다.이번 행사에서는 가을·겨울(FW) 신상품을 포함해 경량 패딩과 플리스, 니트 등 겨울철 활용도가 높은 상품을 할인한다. 대표 상품은 ‘에어테크’ 경량 패딩과 ‘플러피 플리스’로, 파카와 재킷, 베스트 등 다양한 형태로 구성했다.‘램스울 특별 기획전’도 진행한다. 스웨터와 카디건 등을 특가에 판매하며 일부 제품에는 울마크 인증 소재를 적용했다. 탑텐키즈는 에어테크 경량 패딩과 플러피 플리스, ‘온에어’ 발열 내의 세트 등 유아·아동용 겨울 상품을 할인 판매한다.탑텐과 탑텐키즈 합산 10만 원 이상 구매 고객에게 ‘플러피 플리스 담요’를 증정한다. 사은품은 30만장 한정이다. 신성통상 탑텐 관계자는 “상반기 첫 텐텐데이에 이어 하반기에도 FW 주력 상품을 중심으로 혜택을 마련했다”며 “연 2회 행사를 브랜드 대표 쇼핑 행사로 강화해 나가겠다”고 말했다.