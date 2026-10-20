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지중해 식탁을 서울로… ‘까사페드로’ 첫 개점

서울 종로구 까사페드로 스타필드애비뉴 그랑서울점에서 20일 열린 까사페드로 첫 매장 개점 행사에서 모델과 직원들이 메뉴를 소개하고 있다. 까사페드로는 엠에프지코리아의 신규 다이닝 브랜드로 지중해 가정집의 식탁을 콘셉트로 샐러드, 브런치, 파스타 등을 즐길 수 있도록 메뉴를 구성했다.

연합뉴스