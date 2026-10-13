‘서울을 만나다’… 더현대 글로벌, 佛 백화점에 광고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘서울을 만나다’… 더현대 글로벌, 佛 백화점에 광고

입력 2026-10-13 05:16
수정 2026-10-13 05:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘서울을 만나다’… 더현대 글로벌, 佛 백화점에 광고
‘서울을 만나다’… 더현대 글로벌, 佛 백화점에 광고 현대백화점은 한국 기업 최초로 프랑스 주요 백화점인 갤러리 라파예트 파리 오스만 본점 외벽에 대형 광고를 선보였다고 12일 밝혔다. ‘Meet Seoul’(서울을 만나다)이라는 문구를 담은 이번 광고는 현대백화점의 K콘텐츠 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’이 갤러리 라파예트에서 유럽 첫 팝업스토어를 여는 것을 기념해 설치됐다. 광고는 오는 21일(현지시간)까지 걸린다.
현대백화점 제공


현대백화점은 한국 기업 최초로 프랑스 주요 백화점인 갤러리 라파예트 파리 오스만 본점 외벽에 대형 광고를 선보였다고 12일 밝혔다. ‘Meet Seoul’(서울을 만나다)이라는 문구를 담은 이번 광고는 현대백화점의 K콘텐츠 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’이 갤러리 라파예트에서 유럽 첫 팝업스토어를 여는 것을 기념해 설치됐다. 광고는 오는 21일(현지시간)까지 걸린다.

현대백화점 제공

2026-10-13 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현대백화점이 갤러리 라파예트에서 진행하는 사업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로