공주시, 전통시장 활성화 ‘전국 최고’…대통령 표창

세줄 요약 공주시가 전통시장과 상점가 활성화 유공으로 대통령 표창을 받았다. 시설현대화와 지원시책 개발, 특화상권 조성 등에서 높은 평가를 받았고, 상인과의 소통을 바탕으로 지역 상권에 활력을 불어넣은 점이 공식 인정됐다. 전통시장 활성화 공로로 대통령 표창 수상

시설현대화·지원시책·특화상권 추진 성과

상인·시민 협력 기반 지역상권 활력 제고

이미지 확대 최원철 공주시장과 공무원들이 전통시장 및 상점가 활성화 유공에 따른 대통령 표창을 받은 후 기념사진을 촬영하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 최원철 공주시장과 공무원들이 전통시장 및 상점가 활성화 유공에 따른 대통령 표창을 받은 후 기념사진을 촬영하고 있다. 시 제공

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충남 공주시가 전통시장 및 상점가 활성화 유공에 따른 대통령 표창을 받았다.시에 따르면 9일 아트센터 고마와 백제문화전당 일원에서 개막한 ‘제22회 전국우수시장박람회’에서 최원철 시장이 대통령 표창을 받았다.이번 대통령 표창 수상은 시가 그동안 전통시장의 경쟁력 강화와 상인들과의 소통을 바탕으로 지역 상권에 활력을 불어넣어 온 공로를 공식적으로 인정받은 셈이다.시는 △전통시장 시설현대화 △지원시책 개발, 제도개선 및 기반 조성 △특화상권 개발 및 지역소멸 대응정책 등에서 높은 평가를 받았다.최원철 시장은 “공주시 모든 상인과 시민 여러분께서 전통시장 활성화를 위해 함께 힘을 모아주신 덕분”이라며 “전통시장이 단순한 상거래 공간을 넘어 지역의 문화와 정이 흐르는 소통의 중심지로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이날 개막한 박람회는 ‘모두의 시장, 함께 만드는 즐거움!’을 주제로 11일까지 이어진다. 전국 17개 시·도에서 120여개 전통시장 및 상점가가 참여해 역대 최대 규모로 열린다.