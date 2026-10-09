日 유니클로 운영사, 역대 최대 매출…H＆M 제치고 세계 2위 넘봐

세줄 요약
- 패스트리테일링, 매출·순익 모두 역대 최대 기록
- 해외 유니클로 매출 급증, 성장 견인
- H&M 추월 가능성, 세계 2위 도약 전망
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유니클로 명동점 매장 내부. 에프알엘코리아 제공
일본의 패스트패션 브랜드 유니클로를 운영하는 패스트리테일링이 매출액에서 스웨덴 기업 H＆M을 제치고 세계 의류소매업계 2위로 올라설 전망이라고 현지 언론들이 9일 보도했다.
패스트리테일링이 전날 발표한 2026년 8월기 결산(2025년 9월~2026년 8월)에 따르면 매출액이 전년 대비 16.6% 증가한 3조 9633억엔(약 33조 6500억원)으로 집계됐다.
순이익은 5425억엔(약 4조 6000억원)으로 매출과 순익 모두에서 역대 최대치를 달성했다.
성장을 견인한 것은 해외 사업이다. 유니클로 해외 사업부 매출액은 2조 4111억엔(약 20조 4700억원)으로 26.2% 증가했다.
이에 따라 유니클로는 세계 의류소매업계 순위 2위 달성을 넘보고 있다. 일본 시장조사 업계에 따르면 지금까지 글로벌 의류업계 2위였던 H＆M의 2025년 11월기(2024년 12월~2025년 11월) 결산 매출액이 3조 6000억엔(약 30조 5600억원)을 기록한 이후 매출 감소세가 나타났다. 업계는 패스트리테일링이 H＆M의 매출 규모를 앞질렀을 가능성이 있다고 분석했다.
다만 세계 1위 업체인 스페인 인디텍스(자라 운영사)의 매출액은 연 60조원을 넘어 아직 격차가 크다.
앞서 의류업계 세계 1위를 목표로 밝혀온 야나이 다다시 패스트리테일링 회장은 8일 열린 기자회견에서 “향후 매년 매출액을 5000억엔(약 4조 2400억원)씩 늘려가겠다”고 말했다.
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