‘전국 떡볶이 투어 오세요’ 배민, 2026 전국우수시장박람회 참가

세줄 요약 배달의민족이 충남 공주에서 열리는 2026 전국우수시장박람회에 참가해 전통시장과의 상생 사례를 알리고 체험 부스를 운영한다. 공동 개발한 밀키트와 선물세트를 선보이고, 인기 맛집 소개와 퀴즈 이벤트로 관람객과 만난다. 떡볶이 투어도 진행한다. 전국우수시장박람회 참가, 전통시장 상생 소개

밀키트·선물세트 전시, 인기 맛집·퀴즈 운영

떡볶이 투어 진행, 시식·게임·포토 체험

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배달의민족(배민)이 전국우수시장박람회에서 전통시장과의 상생 사례를 소개하고 체험 프로그램을 운영한다.배민은 9~11일 충남 공주시 아트센터고마 일원에서 열리는 ‘2026 전국우수시장박람회’에 참가한다고 밝혔다. 중소벤처기업부와 충청남도, 공주시가 주최하는 이번 행사에는 전국 전통시장과 골목형 상점가 133개 점포가 참여해 우수 상품을 전시·판매한다.배민은 ‘배민은 365일이 장날’을 주제로 홍보 부스를 마련하고 전통시장과 공동 개발한 밀키트와 선물세트 등을 선보인다. 배민 앱에 입점한 전국 전통시장의 인기 맛집을 소개하고, 관련 퀴즈에 참여한 관람객에게 장바구니와 엽서 등 기념품을 선착순으로 증정한다.10일에는 전국상인연합회와 함께 전통시장 대표 먹거리인 떡볶이를 주제로 한 ‘장날엔 떡볶이 투어’를 진행한다. 시식·퀴즈·게임·포토·리뷰 등 5개 구역을 돌며 스탬프를 완성하면 기념품을 받을 수 있다.시식존에는 서울·경기·울산·부산 지역 전통시장 떡볶이 가게 4곳이 참여해 지역별 떡볶이를 무료로 제공한다. 게임과 포토, 리뷰존에서는 가족과 친구가 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 운영한다.배민은 이번 박람회를 통해 전통시장 상품의 판로를 넓히고 소비자와의 접점을 확대한다는 계획이다.이충환 전국상인연합회장은 “배달의민족과 함께 전통시장 우수상품의 판로를 넓히고 상인들에게 새로운 성장 기회를 만들어 전통시장 상권 활성화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 “전통시장은 배민과 오랜 기간 함께해 온 소중한 파트너”라며 “이번 박람회가 관람객들이 전통시장의 매력을 직접 느끼고 시장을 더 자주 찾는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.