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‘피스타치오 찹쌀떡’ 사려 줄 선 시민들

편의점 GS25가 오는 15일 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’ 정식 출시에 앞서 8일 서울 강남구 GS25 GS강남점에서 신제품 공개 팝업 행사를 연 가운데 찹쌀떡을 구입하려는 시민들이 줄을 서 있다. 이날 준비된 찹쌀떡 100세트는 판매 시작과 동시에 완판됐다. 최근 2030세대를 중심으로 유명 떡 디저트를 찾아다니며 즐기는 이른바 ‘떡지순례’가 인기를 끌고 있다.

연합뉴스