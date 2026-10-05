GS25, ‘한정선 찹쌀떡’ 2탄 출시…‘이번엔 피스타치오’

9월 GS25 퀵커머스 전체 매출 1위 성과

앱 검색량 600만건…후속작으로 흥행 이어

이미지 확대 GS25에서 모델이 한정선 찹쌀떡 시리즈를 들고 포즈를 취하고 있다. GS리테일 제공 닫기 이미지 확대 보기 GS25에서 모델이 한정선 찹쌀떡 시리즈를 들고 포즈를 취하고 있다. GS리테일 제공

세줄 요약 GS25가 로로멜로와 손잡고 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’을 출시했다. 전작 요거트 찹쌀떡은 누적 70만개 판매와 퀵커머스 1위를 기록하며 흥행했다. 신제품은 피스타치오 크림을 채운 냉동 디저트로, 사전예약과 오프라인 판매를 병행한다. GS25, 로로멜로와 피스타치오 찹쌀떡 출시

전작 요거트 찹쌀떡, 70만개 판매 흥행

사전예약·매장판매로 후속 흥행 추진

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GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 디저트 브랜드 ‘로로멜로’와 함께 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’을 출시한다고 5일 밝혔다.GS25가 지난달 초 출시한 ‘한정선 요거트 찹쌀떡’은 누적 판매수량 70만개, 판매율 100%를 달성하는 등 소비자 호응을 얻었다. 이에 발 빠르게 후속 제품을 선보이며 장기 흥행을 이어간다는 방침이다.전작 한정선 요거트 찹쌀떡은 지난 한 달간 캔맥주를 제치고 GS25 퀵커머스(배달∙픽업) 전체 매출 1위에 올랐다. 주류나 즉석조리식품 등이 상위권을 차지하는 퀵커머스에서 디저트 상품의 1위는 이례적이라는 게 GS25의 설명이다. 동기간 ‘우리동네GS’ 앱에서 이 제품 관련 누적 검색량은 600만건에 달했다.신상품 한정선 피스타치오 찹쌀떡은 쫄깃한 찹쌀떡 속에 피스타치오 크림을 가득 채운 냉동 디저트다. 구운 피스타치오를 갈아 넣었다. 가격은 3900원이다.오는 7~10일 우리동네GS앱을 통해 2만개 한정수량으로 사전 예약 판매를 진행하며, 예약 상품은 14일부터 지정한 점포에서 수령할 수 있다. 오프라인 매장에서는 15일부터 만나볼 수 있다.8일에는 낮 12시부터 서울 강남구 역삼동 GS25지에스강남점에서 신제품 사전 공개 팝업행사를 진행한다. 요거트 찹쌀떡과 피스타치오 찹쌀떡을 각각 2개씩 구성한 4입 세트를 판매하며, 구매 고객에게는 ‘한정선 키캡 클리커’를 증정할 계획이다.