에어테크·플리스의 계절…탑텐, 배우 전지현과 함께한 2026 겨울 캠페인 공개

세줄 요약 탑텐이 브랜드 앰버서더 전지현과 함께 2026 겨울 캠페인 ‘리브 유어 플로우’를 공개했다. 이번 캠페인은 바쁜 일상에서 벗어나 자신만의 속도로 쉬어가는 겨울의 여유를 담았고, 에어테크 파카와 플리스, 메리노 니트 등 기능성·편안함을 갖춘 겨울 제품을 소개했다. 전지현과 함께한 탑텐 겨울 캠페인 공개

자연 속 여유와 재충전의 겨울 분위기 강조

에어테크·플리스 등 기능성 겨울 제품 소개

이미지 확대 신성통상 탑텐의 2026 겨울 캠페인 ‘리브 유어 플로우’(LIVE YOUR FLOW) 화보. 신성통상 제공 닫기 이미지 확대 보기 신성통상 탑텐의 2026 겨울 캠페인 ‘리브 유어 플로우’(LIVE YOUR FLOW) 화보. 신성통상 제공

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신성통상의 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)은 브랜드 앰버서더인 배우 전지현과 함께한 2026 겨울 캠페인 ‘리브 유어 플로우’(LIVE YOUR FLOW)를 공개했다고 28일 밝혔다. 이번 캠페인은 바쁜 일상에서 벗어나 자신만의 시간을 보내는 순간에도 편안하게 착용할 수 있는 ‘좋은 옷’의 가치를 전달한다.앞서 지난 8월 도심 속 일상을 담은 가을 캠페인 ‘리브 더 데이’(LIVE THE DAY)를 선보였다면, 이번 겨울 캠페인은 한적한 자연 속에서 자신만의 속도로 쉬어가는 순간에 주목했다. 정해진 속도에 맞추기보다 자신만의 리듬으로 휴식과 재충전의 시간을 보내는 전지현의 모습을 통해 겨울의 차분하고 여유로운 분위기를 표현했다.이번 화보에서는 겨울철 다양한 활동에 맞춘 기능성 아우터와 일상복을 선보인다. 야외 활동을 위한 에어테크 파카를 비롯해 가벼운 활동을 위한 에어테크 베스트와 오버핏 재킷, 편안한 착용감의 플러피플리스 하이넥 집업과 퍼지 플리스 파카가 마련됐다. 이와 함께 흡습성과 통기성을 갖춘 메리노 블렌드 니트 및 스웨터, 코듀로이 팬츠와 스커트, 세미와이드 데님 팬츠 등을 더해 겨울철 일상에서도 편안하게 활용할 수 있도록 했다.신성통상 탑텐 관계자는 “이번 캠페인은 누구나 공감할 수 있는 일상의 순간을 통해 탑텐이 생각하는 좋은 옷의 의미를 자연스럽게 전하고자 했다”며, “앞으로도 일상의 다양한 순간에 활용할 수 있는 기능성과 편안함을 갖춘 ‘퍼포먼스 라이프웨어’를 꾸준히 선보일 것”이라고 전했다.탑텐의 겨울 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 자사 온라인스토어인 탑텐몰에서 만나볼 수 있으며, 캠페인 화보는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 순차 공개된다. 탑텐몰에서는 이날부터 다음 달 11일까지 ‘탑텐 26 WINTER 캠페인 with 전지현’ 기획전 프로모션이 진행된다. 해당 기간 전지현 착용 상품을 구매한 탑텐 서비스 가입 고객에게는 기본 적립 외에 탑텐포인트 3000점이 추가 지급된다.