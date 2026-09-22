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‘응원만 해도 2천 포인트’…신성통상 탑텐몰서 국가대표단 응원 캠페인

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-09-22 17:33
수정 2026-09-22 17:33
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세줄 요약
  • 탑텐몰서 국가대표단 응원 캠페인 진행
  • 응원 버튼만 눌러도 포인트 랜덤 지급
  • 구매자 대상 경품 추첨과 큐레이션 운영
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신성통상 제공
신성통상 제공


신성통상 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN)이 다음달 4일까지 자사 온라인몰 탑텐몰에서 국가대표단 응원 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

탑텐몰 내 이벤트 페이지에서 ‘오늘의 응원하기’ 버튼을 누르면 참여자 전원에게 500~2000포인트를 랜덤 지급한다. 별도로 제품을 구매하지 않아도 포인트 혜택을 받을 수 있다.

또 캠페인 기간 탑텐몰에서 상품을 구매하면 경품 이벤트에도 참여할 수 있다. 총 13명을 추첨해 캐리어, 헤드셋, 배민 상품권 등을 증정한다. 주문 취소나 반품으로 최종 구매 조건을 충족하지 못한 경우 당첨 대상에서 제외되며, 구체적인 응모 조건과 당첨자 발표 및 경품 지급 일정은 별도 안내된다.

이 외에도 빨강, 파랑, 흰색 3가지 색상별 상품 큐레이션 페이지를 마련해 신제품을 확인할 수 있다.

탑텐 관계자는 “이번 캠페인은 경기 결과뿐 아니라 함께 응원하는 과정에서 느끼는 즐거움에도 의미를 두고 기획했다”며 “간단한 응원 참여부터 쇼핑까지 각자의 방식으로 캠페인을 즐길 수 있도록 구성한 만큼, 일상 속에서 응원의 순간을 함께 즐겨보시길 바란다”고 말했다. 자세한 내용은 탑텐몰 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
김현이 기자
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