‘응원만 해도 2천 포인트’…신성통상 탑텐몰서 국가대표단 응원 캠페인

세줄 요약 신성통상 SPA 브랜드 탑텐이 다음달 4일까지 온라인몰 탑텐몰에서 국가대표단 응원 캠페인을 진행한다. 이벤트 페이지에서 ‘오늘의 응원하기’ 버튼을 누르면 구매 없이도 500~2000포인트를 랜덤 지급한다. 기간 중 상품을 사면 캐리어, 헤드셋, 배민 상품권 경품 추첨에도 참여할 수 있다. 탑텐몰서 국가대표단 응원 캠페인 진행

응원 버튼만 눌러도 포인트 랜덤 지급

구매자 대상 경품 추첨과 큐레이션 운영

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신성통상 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN)이 다음달 4일까지 자사 온라인몰 탑텐몰에서 국가대표단 응원 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.탑텐몰 내 이벤트 페이지에서 ‘오늘의 응원하기’ 버튼을 누르면 참여자 전원에게 500~2000포인트를 랜덤 지급한다. 별도로 제품을 구매하지 않아도 포인트 혜택을 받을 수 있다.또 캠페인 기간 탑텐몰에서 상품을 구매하면 경품 이벤트에도 참여할 수 있다. 총 13명을 추첨해 캐리어, 헤드셋, 배민 상품권 등을 증정한다. 주문 취소나 반품으로 최종 구매 조건을 충족하지 못한 경우 당첨 대상에서 제외되며, 구체적인 응모 조건과 당첨자 발표 및 경품 지급 일정은 별도 안내된다.이 외에도 빨강, 파랑, 흰색 3가지 색상별 상품 큐레이션 페이지를 마련해 신제품을 확인할 수 있다.탑텐 관계자는 “이번 캠페인은 경기 결과뿐 아니라 함께 응원하는 과정에서 느끼는 즐거움에도 의미를 두고 기획했다”며 “간단한 응원 참여부터 쇼핑까지 각자의 방식으로 캠페인을 즐길 수 있도록 구성한 만큼, 일상 속에서 응원의 순간을 함께 즐겨보시길 바란다”고 말했다. 자세한 내용은 탑텐몰 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.